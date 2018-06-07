НАСА нашла признаки древней жизни на Марсе

Американский марсоход Curiosity обнаружил новые возможные признаки древней жизни на соседней с Землей планетой Марс.

Согласно полученным результатам исследований, марсоход обнаружил «жесткие» органические молекулы у поверхности скальных пород возрастом около 3 млрд лет, сообщается на сайте НАСА.

Также были выявлены сезонные колебания уровней метана в атмосфере Марса.

«С этими находками Марс говорит нам, чтобы мы придерживались своего курса, и продолжали искать доказательства жизни», — сказал помощник администратора управления научной миссии в штаб-квартире НАСА Томас Зурбухен.

Органические молекулы содержат углерод и водород, также могут включать в себя кислород, азот и другие элементы.

Ранее в НАСА сообщили, что в июле 2020 года на Марс планируется отправить небольшой вертолет.