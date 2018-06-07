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НАСА нашла признаки древней жизни на Марсе
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НАСА нашла признаки древней жизни на Марсе 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американский марсоход Curiosity обнаружил новые возможные признаки древней жизни на соседней с Землей планетой Марс.
Согласно полученным результатам исследований, марсоход обнаружил «жесткие» органические молекулы у поверхности скальных пород возрастом около 3 млрд лет, сообщается на сайте НАСА.
Также были выявлены сезонные колебания уровней метана в атмосфере Марса.
«С этими находками Марс говорит нам, чтобы мы придерживались своего курса, и продолжали искать доказательства жизни», — сказал помощник администратора управления научной миссии в штаб-квартире НАСА Томас Зурбухен.
Органические молекулы содержат углерод и водород, также могут включать в себя кислород, азот и другие элементы.
Ранее в НАСА сообщили, что в июле 2020 года на Марс планируется отправить небольшой вертолет.
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