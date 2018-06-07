Российская спутниковая революция

Эксперт: такую задачу не решить без ядерных космических энергоустановок

Россия не планирует сдавать позиции, завоеванные на заре развития космонавтики с запуском первого спутника и первого космонавта. Отставать нельзя, потому что освоение космического пространства, космических технологий чрезвычайно важно для любой страны, сказал во время общения с народом Владимир Путин . Он считает: «Мы должны сделать очень много шагов вперед, в том числе по качеству спутников, по качеству аппаратуры. Мы должны вернуть себе и твердо удерживать нашу компетенцию по запускам».

Да, Россия сегодня оказалась в роли догоняющей космической державы. С 2017 года страна впервые за всю новейшую историю уступила конкурентам — США Китаю — первенство в космических запусках. И конкуренция в этой области только увеличивается. Еще хуже дела у нас обстоят со спутниками наблюдения и связи, где доля России в мире просто мизерна. Но президент успокоил: у страны «есть своя программа, очень хорошая программа» того, как догнать и перегнать космических конкурентов. В частности, президент назвал проект «Сфера», который предусматривает запуск 600 с лишним спутников в интересах систем позиционирования, зондирования Земли, космической связи.

«Это будет вообще прорыв… Потому что качество связи будет таким, что оно сможет, по сути, заменить кабельную связь и по качеству, и по охвату всей территории будет не хуже, но одновременно дешевле и доступней. В целом это может привести к абсолютной революции в сфере связи», — считает президент.

Также в качестве амбициозных задач он назвал освоение дальнего космоса, а именно разработку к 2022 году сверхтяжелой ракеты, которая в 2024 году сможет обеспечить пилотируемые полеты. «В общем и целом у нас большие амбициозные планы в развитии космической сферы. Я уверяю вас, мы будем вести по этому пути. Не случайно же мы затратили достаточно большие средства, ресурсы, для того чтобы создать новый космодром на востоке страны. Мы будем его развивать именно как гражданскую составляющую нашей космической деятельности», — заключил президент.

Однако, по мнению экспертов, опрошенных «КВ», для того чтобы удержать ведущие позиции в космической сфере, проектов, названных президентом, будет мало. Спутники и ракеты сегодня в мире не делает только ленивый. Здесь нужен принципиальный технологический прорыв. И такой проект возможен, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, советник генерального директора одной из частных космических компаний Андрей Ионин . В разговоре с журналистом «КВ» он заявил:

— Безусловно, надо согласиться с президентом, что России важно сохранить ключевую роль в программах освоения космоса. Тем более что сейчас начинается новый этап, связанный с освоением дальнего космоса, и все прежние заслуги, какие бы большие они ни были, уже несущественны. Для того чтобы сохранить ведущую роль в космических программах, набор инструментов, задач, направлений деятельности должен быть уже несколько иным. В качестве ключевого направления деятельности я бы выбрал решение задачи по созданию двигателей, которые бы могли работать на ядерной энергии в космосе.

И, по мнению эксперта, такая задача под силу нашей стране. В том числе потому, что еще в советское время был создан мощный технологический задел. Сегодня ядерной космической энергетикой в мире занимаются всего две компании, одна из которых — Росатом

— Если мы эту задачу решим, если с помощью ядерных энергетических установок обеспечим себя, все другие государства, а может, и частные космические компании необходимым инструментом для эффективного решения транспортных задач в космосе, то Россия в целом обеспечит и коммерциализацию своей космической отрасли, и останется ведущим ключевым игроком в любом космическом проекте, — уверен Ионин. — Иначе в ближайшие десятилетия ни построенный на Дальнем Востоке космодром, ни новые ракеты, ни новые космические системы с сотнями спутников не обеспечат России ведущую роль в космосе. Сегодня перед человечеством стоит задача разработать новые программы освоения дальнего космоса. Это возможно только при обладании мощными источниками энергии, а именно ядерными энергоустановками. Здесь Россия может обеспечить существенное опережение остальных стран.