Обнаружен самый древний след живого существа на планете. Что о нем известно?

Следы таинственного существа оказались ключом к загадке о появлении жизни на Земле. Очевидно, сложные организмы возникли гораздо раньше, чем считалось. Но как они выглядели и какому виду относились — в материале «360».

Китайские ученые заявили о серьезном прорыве в палеонтологии, сообщает Science Alert в четверг. Им удалось найти застывшие в грязи отпечатки конечностей, оставленные, если верить официальной науке, задолго до времени появления существ с конечностями. Кому же принадлежат загадочные следы?

Самые старые на планете

Отпечатки были найдены на юге КНР , на участке побережья реки Янцзы. Их оставило существо жившее за 551 миллион лет до появления человечества. Это огромный разрыв во времени с предыдущими находками палеонтологов. Ранее считалось, что существа с развитыми конечностями или ногами появились не ранее случившегося на десять миллионов лет позже Кембрийского взрыва. Так называется время бурного появления самых разных видов древних животных.

Важно знать, когда и у каких животных появились первые конечности, потому что это может объяснить нам в какой период времени животные на Земле начали меняться

Шухай Сяо.доктор

Отпечатки выглядят как две параллельные прерывистые дорожки. Вероятнее всего, они были сделаны парными конечностями. Это значит существо, также как и большинство современной фауны, относится к билатериям. Ровно также ходят, например, люди.

Впрочем, последняя группа полностью исключена. Гуманоиды не могли существовать в эпоху, когда жизнь на планете лишь начала выходить из одноклеточного состояния и постепенно завоевывать сушу. Да и размеры следов слишком мелкие, всего несколько миллиметров каждый.

Вероятно, подобные маленькие углубления могли быть оставлены предком современных насекомых вроде паука или многоножки. Вот только представить его точный облик пока невозможно. Описать создание возрастом свыше полумиллиарда лет можно только обнаружив его окаменелые останки.

Тип следов характерен для отдельных видов насекомых, червей и даже людей, отмечает один из членов команды палеонтологов, доктор Шухай Сяо в интервью газете Independent . Он предполагает, что существо могло быть предком первых двух видов, но отказывается от окончательного ответа пока не найдены его останки.

Пока же ученые исследует то немногое, что удалось найти благодаря тщательному изучению небольших сколов застывшей грязи — следы в какой-то момент переходят в крошечный подземный туннель. По мнению специалистов, это говорит о том, что существа скрывались в вырытых под землей норах, где искали кислород или пищу в виде микробов.

Следы древних эпох

Источник фото: Flickr / Greg Willis

Отпечатки конечностей — один из важнейших способов заглянуть во времена когда не было не то что письменности, но даже самих людей. Изучение окаменелых останков и следов древних животных помогает ученым узнать, в том числе, как развивалась эволюция или по каким законам жило царство динозавров.

Углубления в почве, нередко, единственные физические доказательства, что эти могучие существа когда-то бродили по Земле. Их изучение позволяет расчертить карты охотничьих угодий динозавров, узнать больше об их анатомическом строении и понять, на кого они охотились.

Хотя палеонтология серьезная наука, одна находка может полностью перевернуть представление о другой или наоборот, разрешить горячие споры, которые десятилетиями делят ученых на противоборствующие фракции.

Такой находкой может стать обнаружение отпечатка тела и перьев 127-миллионолетнего птенца. Нашедший их палеонтолог Луис Чиаппе уверен, что исследование древних останков разрешит давнюю загадку, когда и зачем у птиц появились крылья и перья. По одной из версий, это был лишь способ согреться и привлечь самок, по другой это был вопрос жизни и смерти — в небесах древние животные спасались от хищных динозавров.

Гораздо серьезнее предмет раскопок группы исследователей из Норвегии и КНР. Два года назад они откопали окаменелые останки многоклеточных организмов, чей возраст поистине пугает. Им около 1,56 миллиарда лет — а значит и жизнь на Земле могла возникнуть на миллиард лет раньше, чем считалось.

Бывают и курьезные находки — на останках пернатого динозавра ученые обнаружили остатки самой старой перхоти в мире. Выяснилось, что состав древней и современной перхоти почти не поменялся. Это также доказало, что кожа динозавров и ранних птиц развивалась также быстро, как и перья.