Зонд «Хаябуса-2» получил первые фотографии астероида Рюгю

МОСКВА , 7 июн — РИА Новости . Камера межпланетной станции «Хаябуса-2» получила первые снимки астероида Рюгю и передала их на Землю, что поможет пилотам выбрать оптимальный курс сближения с ним, сообщает сайт Японского космического агенства (JAXA).

"В тот момент, когда «Хаябуса» получила эти снимки, она находилась на расстоянии в 2600 километров от астероида. На такой дистанции каждый пиксель на картинке соответствует квадрату в 300 на 300 метров, что, к сожалению, пока не позволяет нам понять, какой формой обладает астероид", — сообщили в JAXA.

Зонд «Хаябуса-2», целью которого является изучение и забор проб с астероида Рюгю, был запущен в космос в начале декабря 2014 года. Он вернет на землю первые 100% «чистые» пробы первичной материи Солнечной системы.

Предшественник аппарата, зонд «Хаябуса», был запущен в космос в мае 2003 года. Это единственный космический аппарат, совершивший посадку и взлет с поверхности космического тела за пределами системы Земля-Луна. В 2005 году он совершил посадку на астероид Итокава, однако из-за неполадок взятие проб грунта прошло не по плану.

Фотография астероида Рюгю, полученные зондом «Хаябуса-2»

Его наследник, как ожидают специалисты JAXA, вернется к Земле в конце 2020 года, если все процедуры по забору грунту пройдут по плану, и капсула с образцами материи не повредится при посадке на поверхность нашей планеты.

Забор грунта, несмотря на то, что «Хаябуса-2» уже достигла Рюгю, произойдет совсем нескоро. Сначала зонд должен определить свою точную орбиту и скорректировать ее, если возникнет такая необходимость, а затем — всесторонне изучить структуру недр и рельеф астероида.

Только после этого межпланетная станция сблизится с поверхностью Рюгю и сбросит на нее своеобразный «взрывпакет», который обнажит и выбросит нетронутый материал из недр астероида. «Хаябуса-2» соберет эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над этой точкой.

Первые снимки, полученные зондом вчера, стали первым шагом на пути к реализации этой задачи — они помогли научной команде «Хаябусы» понять, где находится зонд и проложить оптимальную траекторию сближения с астероидом. В ближайшее время астрономы надеются получить более детальные снимки Рюгю, на которых можно будет увидеть его форму и некоторые черты рельефа.