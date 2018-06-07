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В центре Млечного пути нашли загадочные «раздутые» звезды
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В центре Млечного пути нашли загадочные «раздутые» звезды 

Популярная механика 23 минуты назад
Фото: Популярная механика
В центре Млечного пути астрономы обнаружили два редких G-объекта. Физическая природа их неизвестна; группа астронома Анны Киурло (Anna Ciurlo) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе полагает, что они могут быть очень большими звездами. О своем открытии и выводах Киурло и ее коллеги рассказали на собрании Американского астрономического сообщества, сообщается в пресс-релизе обсерватории Кека.
Первый G-объект, или «пылевой звездный объект» (G-object, dusty stellar object), G1, обнаружили в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного пути в 2004 году; затем, через восемь лет, нашли второй — G2. Сначала ученые считали их облаками межзвездного газа и пыли, но позднее объекты сместились так близко к сверхмассивной черной дыре, что, будь они действительно облаками газа, гравитация черной дыры разорвала бы их; объекты. однако, сохранили целостность, что привело астрономов к заключению об иной природе G-объектов.
“Мы полагаем, что G1 и G2 представляют собой раздутые звезды; их диаметр очень велик, поэтому приливные силы сверхмассивной черной дыры притягивают их вещество, когда объекты подходят близко к дыре, но массивное ядро звезды остается невредимым. Остается только объяснить, почему эти объекты такие большие”, — поясняет астроном Марк Моррис (Mark Morris).
Одно из возможных объяснений звучит так: G-объекты — продукты столкновения звезд, до столкновения вращавшихся друг вокруг друга (систем двойных звезд). К столкновению могла привести гравитация черной дыры. Энергия столкновения вытеснила вещество внешних оболочек обеих звезд-предшественниц далеко за пределы радиусов обычных звезд, создав огромные G-объекты.
Обработав данные, собранные телескоами обсерватории Кека за последние 20 лет, астрономы нашли еще три G-объекта — G3, G4, and G5. Все пять излучают в инфракрасном диапазоне и характером распределения материи, и характером движения в окрестностях Стрельца A*. Ученые собираются продолжать наблюдения за орбитами G-объектов, чтобы узнать больше о том, как они формируются и ведут себя.
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