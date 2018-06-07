Ученые: В июне можно увидеть невооруженным глазом астероид Веста

Исследователи космоса с нетерпением ожидают крайне редкого события, которое состоится летом текущего года. С первых чисел июня астероид Веста вступит в противостояние с Землей и максимально приблизится к нашей планете на расстояние порядка 170 млн километров.

Как сообщает новостное издание ToDay News Ufa, с 5 июня по 16 июля небесное тело можно будет наблюдать на темном небе в безоблачную погоду даже невооруженным глазом. Максимальный блеск Веста наберет 19 июня — в самый пик противостояния. Все это время астероид нужно искать в созвездии Стрельца.

Издание сообщает, что Веста человечеству ничем не угрожает, однако, если гипотетическое столкновение произойдет, то Земля станет непригодной для жизни. Данный астероид находится на первой месте по массе и размерам среди астероидов Солнечной системы, диаметр Весты достигает 530 км.

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