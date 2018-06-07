Солнечный ветер проходит Землю дважды

Часть солнечного ветра проходит через Землю дважды. В первый раз по направлению от Солнца, а второй — отражаясь от границы гелиосферы — своеобразного «пузыря», который формирует тот же солнечный ветер. Зная текущие характеристики солнечного ветра, можно предсказать, через сколько лет он отразится и снова вернется на нашу планету. К такому заключению привел ученых ряд последних исследований, объединенный анализ которых опубликован на сайте NASA.

Вместе со светом от Солнца в окружающее пространство истекает поток заряженных частиц — солнечный ветер. Он движется со сверхзвуковой скоростью, а его граница образует так называемую гелиосферу, за которой скорость солнечного ветра резко снижается из-за взаимодействия с межзвездной плазмой и межзвездным магнитным полем. В 2014 году было зафиксировано мощное усиление потока заряженных частиц от Солнца, а через два года на Землю снова попали те же частицы, но уже пришедшие с противоположной от звезды стороны. Два последних исследования показали, что это был действительно ветер двухгодичной давности, отраженный от гелиосферы. С тех пор астрономы научились предсказывать это явление.

В ходе первого исследования группа американских ученых зарегистрировала на Земле следы солнечного ветра с необычной стороны. Авторы выдвинули гипотезу о том, что поток заряженных частиц отражается от гелиосферы. Чтобы ее проверить, астрономы составили сложную математическую модель. Решить полученную систему уравнений аналитически оказалось невозможно, поэтому ученые построили решение с помощью суперкомпьютера. Оказалось, что смоделированное решение в точности совпадает с наблюдаемым явлением, а значит солнечный ветер действительно отражается от гелиосферы и возвращается на Землю.

В результате второго исследования ученые смогли настроить компьютерную модель так, чтобы она предсказывала будущие движения солнечного ветра по его текущим известным характеристикам. Исследователи построили прогноз для зафиксированного в 2014 году ветра на восемь лет вперед. По заявлению ученых, эта разработка позволит в дальнейшем создавать трехмерные модели формы гелиосферы.

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