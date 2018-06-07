Источник назвал даты новых пусков с космодрома Восточный

"Манифест запусков, уточнённый в конце мая, предусматривает проведение в декабре 2018 года с космодрома Восточный двух пусков — 6 декабря спутника «Метеор-М», а 26 декабря — двух космических аппаратов «Канопус-В»", — сказал собеседник агентства.

Ракеты для пусков уже изготовлены самарским Ракетно-космическим центром «Прогресс» и отправлены на космодром. «Непосредственная работа по испытаниям блоков ракет-носителей, их интеграции и подготовке к пуску будет выполняться с середины осени», — уточнил собеседник.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» предназначена для выведения на орбиту спутника метеонаблюдения «Метеор-М» (№2-2). Ракета-носитель «Союз-2.1а» будет использована для запуска двух спутников дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» (№5 и №6).

Ранее сообщалось, что один или оба запуска могут быть перенесены на 2019 год из-за неготовности космических аппаратов. Во ВНИИЭМ эту информацию опровергли.

Изначально планировалось, что спутник «Метеор» отправят на орбиту в октябре, два «Канопуса» — в ноябре 2018 года.

Спутники серии «Канопус-В» предназначены для мониторинга с околоземной орбиты чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных бедствий, лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, землепользования, картографии. В настоящее время на околоземной орбите находится четыре спутника серии «Канопус», включая аппарат с инфракрасной камерой «Канопус-В-ИК», предназначенный для обнаружения очагов лесных возгораний.

Метеорологический космический аппарат «Метеор-М» №2.2 предназначен для получения изображений облачности и поверхности Земли, ледового и снежного покровов, определения температур океанов и земной поверхности, данных о распределении озона в атмосфере. Сейчас на орбите работает только один спутник серии «Метеор», запущенный в 2014 году. Запуск в конце 2017 года аппарата «Метеор-М» №2.1 закончился аварией, спутник был потерян.

На сегодняшний день с Восточного осуществлено три запуска: в 2016, в 2017 и 2018 годах.