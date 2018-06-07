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15 молодых нижегородских ученых получили гранты президента РФ
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15 молодых нижегородских ученых получили гранты президента РФ 

В городе N 34 минуты назад
Фото: В городе N
Церемония вручения свидетельств состоялась сегодня, 7 июня, в ННГУ имени Лобачевского. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В число лауреатов конкурса вошли представители НГТУ имени Р. Алексеева, ННГУ имени Лобачевского и Приволжского исследовательского медицинского университета. Свидетельства молодым ученым вручил глава региона Глеб Никитин. Также на церемонии присутствовал главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин.
Победители были определены в нескольких номинациях: «Химия», «Физика и астрономия», «Новые материалы и химические технологии», «Информационно-телекоммуникационные системы и технологии», «Медицина», «Биология и науки о жизни», «Науки о земле, экологии и рациональном природопользовании» и «Технические и инженерные науки».
«Федеральные и региональные гранты, во-первых, это финансовая поддержка, в том числе, для продолжения научных исследований. С другой стороны, это престиж, признание, как самих молодых ученых, так и их научных школ, нижегородских вузов. И, конечно, это признание региона, что для нас очень важно. По количеству лауреатов, получивших президентские гранты, Нижегородская область является одним из лидеров в ПФО», — подчеркнул Глеб Никитин.
Напомним, в прошлом году президентские гранты получили 16 нижегородских молодых ученых.
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