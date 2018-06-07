Спутники Путина: как Россия будет завоевывать космос

Россия в ближайшие несколько лет запустит на орбиту 600 спутников связи, навигации и дистанционного зондирования Земли по программе «Сфера», сообщил президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии». Рассуждая о необходимости вернуть лидерство в космосе по запускам ракет, Владимир Путин упомянул планы по проекту «Сфера», а также проект по созданию тяжелой ракеты. По словам Путина, запуски тяжелой ракеты должны начаться в 2022 году, а первые пилотируемые старты — в 2024-м.

Ранее в апреле 2018 года Роскосмос заказал эскиз сверхтяжелой ракеты. По предварительным планам, разработка и запуск сверхтяжелого ракетного комплекса (ракета и стартовая площадка) должны быть проведены в ближайшие 10 лет. Но данных о выделении финансирования в полном объеме на проект еще не было. Более того, в конце мая «Известия» сообщили о возможном сокращении бюджетов Роскосмоса.

Программа «Сфера» ранее не упоминалась. Были сообщения о создании к 2018 году спутников связи «Сфера-В», но на тот момент они не укладывались в запланированные характеристики. Роскосмос предложил проект «Эфир» по запуску 288 спутников для обеспечения космическим интернетом территории России. Бюджет проекта оценивался почти в 300 млрд рублей. Но информации о выделении финансирования не было.

У России сейчас на орбите примерно 120 действующих космических аппаратов. Увеличение их количества в пять раз действительно способно на многие годы вернуть России лидерство по космическим стартам. Но это очень амбициозная задача, потому что стоимость запуска существующих российских ракет оценивается в $40-60 млн, поэтому выведение столь большой группировки спутников обойдется в миллиарды долларов.

Также президент отметил, что космодром Восточный будет развиваться для гражданских стартов. Ранее фокус развития гражданских стартов был смещен на Байконур в рамках совместной с Казахстаном программы развития космоса, включающей создание ракеты-носителя «Союз-5».

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