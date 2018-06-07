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Названа причина гибели всех инопланетян
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Астрономы рассказали, что убило всех инопланетян 

Мир24 43 минуты назад
Фото: NASA
Мы до сих пор не встретили ни одной инопланетной цивилизации по вполне объективным причинам. Оказывается, большая часть внеземных созданий погубили сами себя из-за устроенного ими глобального потепления, сообщает Astrobiology.
Согласно законам физики, любое технологическое развитие неразрывно связано с изменениями климата и влиянием на экосистему планеты. Скорее всего, достигнуть возможности межгалактических полетов можно только серьезно испортив природу. А значит в поисках иных форм жизни цивилизации сами себя убивали, или просто не развивались до достаточного уровня.
Чтобы проверить эту теорию, ученые создали компьютерную модель развития инопланетной цивилизации, которая использует определенные ресурсы планеты и выбрасывает некоторое количество парниковых газов в атмосферу. Действительно оказалось, что в какой-то момент технологического развития природа больше не могла переносить деятельность существ и погибала.
При этом не спасает от этого даже переход на возобновляемые и чистые источники энергии. Начать использовать их можно только после открытия феномена глобального потепления, однако в этот момент было уже поздно. Цивилизация была обречена.
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