Найдена оптимальная стратегия для глобального Интернета

Ученые предложили самую оптимальную стратегию запуска спутников широкополосного доступа в Интернет. Оказалось, что обеспечивать быстрым Интернетом сразу весь мир невыгодно, лучше делать это постепенно. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Astronautica.

Широкополосный доступ в Интернет подразумевает скорость передачи данных, превышающую 56 кбит/с (то есть максимально возможную скорость при подключении через модем или телефонную сеть). При этом такая технология позволяет одновременно принимать и передавать информацию на высоких скоростях. Обеспечить такой доступ можно или с помощью оптоволоконных линий, или с помощью спутниковой связи.

Несколько компаний заявили, что собираются создать сеть спутников, которые будут предоставлять широкополосный доступ в Интернет по всему миру. Некоторые из них уже начали тестовые запуски. Эти масштабные проекты предполагают запуск на орбиту сотен и даже тысяч спутников, которые охватывали бы всю поверхность Земли. Ученые из Иллинойского университета провели исследование и выяснили, что так много спутников запускать вовсе не обязательно, в первую очередь с экономической точки зрения.

Рассчитать, сколько нужно спутников, чтобы равномерно покрыть всю Землю, совсем не сложно — это можно сделать даже «вручную». Однако согласно новому исследованию, если компании последуют этим подсчетам и запустят такое количество спутников, их скорее всего ждет банкротство. В своей работе исследователи учли финансовые затраты на разработку, запуск и поддержку системы таких спутников, а также реально существующую потребность в широкополосном доступе в Интернет в разных точках планеты. Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что обеспечивать весь земной шар быстрым Интернетом сейчас не нужно. Лучше начать с нескольких регионов, а затем постепенно добавлять новые.

Чтобы провести расчеты, ученые разделили Землю на равные зоны шириной и длиной по 40. Опираясь на свои расчеты, исследователи предложили многоступенчатый план для развития широкополосного спутникового Интернета, который будет максимально выгоден компаниям. На первом этапе ученые предложили обеспечить быстрым Интернетом США , потом страны Европы и Индию , а потом и другие области. Для каждого этапа ученые рассчитали минимально необходимое число спутников для равномерного покрытия региона. Если компании будут следовать этой стратегии, то им удастся, по заявлению ученых, сократить расходы примерно на четверть.

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