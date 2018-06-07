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В Китае нашли древнейшие на Земле ихнофоссилии живого организма
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В Китае нашли древнейшие на Земле ихнофоссилии живого организма 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нанкин, 7 июня /Синьхуа/ — Палеонтологи объявили об обнаружении в Китае древнейших ископаемых следов, или ихнофоссилий, оставленных креветкообразным живым организмом 540 млн лет назад. Параллельные полосы, оставшиеся после движения, стали самыми древними из всех найденных в мире подобных окаменелостей.
Группа ученых из Нанкинского института геологии и палеонтологии Академии наук Китая и Политехнического университета Виргинии /США/ сделала это открытие в городе Ичан центральнокитайской провинции Хубэй.
В районе Санься /Три ущелья на реке Янцзы/ исследователями были найдены более десяти плит с ископаемыми следами животных, существовавших 55,1-54,1 млн лет назад. На одной из них видны две параллельные полосы, расстояние между которыми составляет 1-2 см.
На пласте горной породы, по мнению ученых, зафиксирован момент движения двустороннесимметрического организма по морскому дну и его погружения в морские отложения.
Путем сопоставительного анализа специалисты пришли к выводу о том, что упомянутый организм может относиться к членистоногим и кольчатым червям или является их предком.
"Как считают наши коллеги, речь идет о креветкообразном животном. Это значит, что в преддверии «Кембрийского взрыва» на нашей планете уже существовал двустороннесмииетрический организм с конечностями, поделился Чэнь Чжэ, научный руководитель группы, старший научный сотрудник Нанкинского института геологии и палеонтологии.
Предки абсолютного большинства современных высших животных появились на Земле лишь 540 млн лет назад в начальном этапе кембрийского периода. Данный период, когда наблюдалось резкое увеличение числа живущих в то время особей и появления новых видов, известен в научных кругах под названием «Кембрийский взрыв».
Достижения китайских и американских ученых опубликованы 7 июня в научном журнале Science Advances, представляющего собой дочернее издание Nature. -0-
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