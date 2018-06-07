В Китае найдены древнейшие следы животных

Исследователи из Китая США нашли древнейшие отпечатки ног животного — их возраст составляет около 550 млн лет. Информация о находке была опубликована в журнале Science Advances.

Ученые из Нанкинского института геологии и палеонтологии и Политехнического института Виргинии обнаружили на юге Китая два ряда отпечатков ног маленького животного, относящиеся к эдиакарию — геологическому периоду, имевшему место 541-635 млн лет назад. Следы принадлежат двусторонне-симvетричному (как и подавляющее большинство современных высокоорганизованных животных) животному с парными конечностями, которые позволяли ему приподнимать тело над землей.

Следы ведут к норам — вероятно, животное закапывалось в отложения в поисках пищи или кислорода. Однако что именно это было за животное, пока неизвестно — его останки ученые не нашли и сомневаются в том, что они вообще могли сохраниться.