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В Китае найдены древнейшие следы животных
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В Китае найдены древнейшие следы животных 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Исследователи из Китая и США нашли древнейшие отпечатки ног животного — их возраст составляет около 550 млн лет. Информация о находке была опубликована в журнале Science Advances.
Ученые из Нанкинского института геологии и палеонтологии и Политехнического института Виргинии обнаружили на юге Китая два ряда отпечатков ног маленького животного, относящиеся к эдиакарию — геологическому периоду, имевшему место 541-635 млн лет назад. Следы принадлежат двусторонне-симvетричному (как и подавляющее большинство современных высокоорганизованных животных) животному с парными конечностями, которые позволяли ему приподнимать тело над землей.
Следы ведут к норам — вероятно, животное закапывалось в отложения в поисках пищи или кислорода. Однако что именно это было за животное, пока неизвестно — его останки ученые не нашли и сомневаются в том, что они вообще могли сохраниться.
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