Звезды системы Альфа Центавра дружелюбны к жизни

Альфа Центавра — ближайшая звездная система к Земле, и новое исследование указывает на то, что две главные звезды могут быть дружественными к инопланетной жизни.

«Система Альфа Центавра станет первой остановкой для межзвездных путешественников с Земли», — сказал Том Айрес из Университета Колорадо в Боулдере на совещании Американского астрономического общества в Денвере. «Возраст системы сопоставим с солнечным, что хорошо для развития жизни».

Исследование Айреса использует данные собранные за 13 лет рентгеновской обсерваторией Chandra NASA, о рентгеновском излучении, выброшенном тремя звездами, составляющими систему Альфа Центавра. Ученые находят, что «космическая погода» вокруг двух главных звезд, Альфа Центавра А и В, на самом деле весьма благоприятна для формирования жизни.

Космическая погода относится к частицам, выброшенным звездами, включая большие вспышки рентгеновского излучения, которые могут отделять атмосферы и стерилизовать планеты без защитных магнитных полей, подобных тому, что удерживает нас от обжаривания нашим собственным Солнцем здесь, на Земле.

Альфа Центавра А фактически выделяет меньше рентгеновского излучения, чем наше собственное Солнце. Звезда Альфа Центавра B выбрасывает больше радиации, чем наша звезда, но недостаточно, чтобы беспокоиться.

«Chandra показывает нам, что у жизнь есть шанс возникнуть на планетах вокруг любой из этих звезд».

До сих пор планеты были обнаружена только вокруг третьей звезды Альфы Центавра, известной как Альфа Центавра С или Проксима Центавра. Эта древняя карликовая звезда очень активна, купая свои планеты в смертоносной радиации.

К счастью, Проксима Центавра находится на значительном расстоянии от двух других, звезд и их сопутствующих зон жизни.

Все Альфа Центавра находятся на расстоянии более четырех световых лет от нас, так что вряд ли космонавты совершают полет туда в ближайшее время. Тем не менее, компания Breakthrough Starshot предложила использовать мощные лазеры на Земле, чтобы запустить нано-корабль к системе на одной пятой скорости света.

Если это удастся, мы могли бы увидеть снимки того, насколько живым является район Альфы Центавра, всего за несколько десятилетий.