Ещё
NASA отказалось от проекта создания лунохода, в который уже вложено $100 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NASA отказалось от проекта создания лунохода, в который уже вложено $100 млн 

ТАСС 45 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 7 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Национальное управление США по аэронтавтике и исследованию космического пространства (NASA) отказалось от программы создания лунохода, в разработку которого уже было вложено около $100 млн Как сообщила в среду газета Houston Chronicle, решение о прекращении работ по созданию аппарата Resource Prospector, предназначенного для поиска воды на Луне, было принято в апреле, однако известно об этом стало лишь на днях.
По данным газеты, разработка лунохода шла в течение четырех последних лет, и запуск аппарата стоимостью $250 млн планировался на 2022 или 2023 год. Неожиданно принятое решение о прекращении работ вызвало удивление у участников проекта. Как сообщила газета, 90 специалистов, работавших над созданием лунохода, будут теперь заниматься другими программами NASA.
В то же время представитель NASA Черил Уорнер отметила, что часть аппаратуры, предназначавшейся для лунохода, будет использована в других проектах. «В целом работа по проекту Resource Prospector нацелена на снижение рисков при разработке сложной аппаратуры, а также отдельных компонентов лунохода и новых технологических концепций. Эти работы будут полезны для будущих исследований», — отметила она.
По данным газеты, в рамках будущих исследований Луны предполагается использовать отдельные компоненты Resource Prospector, такие как бурильная установка, аппаратура для поиска следов водорода под лунной поверхностью и прибор для определения количества воды, содержащейся в лунных породах. Исследовательские программы, в которых должны быть использованы эти компоненты, запланированы на 2019-2021 годы.
ТАСС: последние новости
США намерены сделать из МКС коммерческую космическую лабораторию Замглавы ФМБА: космическая медицина должна опережать другие отрасли в космонавтике Стратосферная обсерватория NASA на базе Boeing 747 возобновила работу после ремонта
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне сломя голову бросились инвестировать сбережения110
Захарченко могут вернуть миллиарды177
Россиянам добавят еще один выходной128
Кобзон вступился за Ефремова375
Крым обратился с просьбой к ООН344
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:37
Россиянам добавят еще один выходной
Общество Социология
00:29
Тревожный звоночек: чего ждать от «прямой линии» Путина
Политика Социология
00:02
«Писсия?»: CNN не смог написать «Россия»
В мире США
04:28
Многодетным предложили беспрецедентные льготы
Личный счет Общество
01:26
В Одессе избили американского певца
Происшествия
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
03:19
Россияне сломя голову бросились инвестировать сбережения
Рынки Личный счет
00:37
Крым обратился с просьбой к ООН
В мире Конфликты
04:19
Кто победит в войне Европы и Америки
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение