Научные исследования в Красноярском крае идут на убыль

Специалисты Красноярскстата рассказали о показателх, связанных с проведением научных исследований в Красноярском крае в 2017 году.

По дданным статистиков, в регионе научными исследованиями и разработками в минувшем году занимались 69 организаций (в 2016 году — 73). Сократилась и численность специалистов, выполнявших исследовательские работы. Без учета совместителей в 2017 году их было 7234 человека, что на 5,2% меньше, чем в 2016-м.

Стоимость выполненных работ, услуг и произведенных товаров в этой сфере в 2017 году составила 28,3 млрд рублей, из этой суммы 92,9% приходилось на сами исследования и разработки, 3,8% — на товары, работы, услуги производственного характера.

В прошлом году на выполнение научных исследований организации израсходовали 25,2 млрд рублей — на 14,6% меньше, чем в 2016 году. Внутренние затраты на научные исследования и разработки составили 16,2 млрд (в 2016-м — 16,9 млрд). 82,5% этой суммы — средства федерального бюджета.