Ещё
Научные исследования в Красноярском крае идут на убыль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам добавят еще один выходной
Россиянам добавят еще один выходной

Научные исследования в Красноярском крае идут на убыль 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Специалисты Красноярскстата рассказали о показателх, связанных с проведением научных исследований в Красноярском крае в 2017 году.
По дданным статистиков, в регионе научными исследованиями и разработками в минувшем году занимались 69 организаций (в 2016 году — 73). Сократилась и численность специалистов, выполнявших исследовательские работы. Без учета совместителей в 2017 году их было 7234 человека, что на 5,2% меньше, чем в 2016-м.
Стоимость выполненных работ, услуг и произведенных товаров в этой сфере в 2017 году составила 28,3 млрд рублей, из этой суммы 92,9% приходилось на сами исследования и разработки, 3,8% — на товары, работы, услуги производственного характера.
В прошлом году на выполнение научных исследований организации израсходовали 25,2 млрд рублей — на 14,6% меньше, чем в 2016 году. Внутренние затраты на научные исследования и разработки составили 16,2 млрд (в 2016-м — 16,9 млрд). 82,5% этой суммы — средства федерального бюджета.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Впервые вне Млечного Пути обнаружили нейтронную звезду Изобретен препарат для восстановления зубов Создан первый робот с живыми мышцами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзон вступился за Ефремова228
Россиянам добавят еще один выходной90
Крым обратился с просьбой к ООН312
Эксперты шокированы подробностями в тайне перевала Дятлова40
Поклонская ответила Ефремову про Крымский мост489
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:37
Россиянам добавят еще один выходной
Общество Экономика
00:29
Тревожный звоночек: чего ждать от «прямой линии» Путина
Политика Социология
00:02
«Писсия?»: CNN не смог написать «Россия»
В мире США
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
05:05
Стерлигов захотел стать мэром Москвы
Политика
01:21
Ефремова уличили в нарушении закона
Шоу-бизнес
05:20
На Землю надвигается мощная магнитная буря
Погода Наука
00:32
«Ким Чен Ын на коленях умолял о встрече с Трампом»
В мире
00:43
Кобзон вступился за Ефремова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение