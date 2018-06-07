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Американцев не прельщает Марс
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Американцев не прельщает Марс 

News.ru 49 минут назад
Граждане США не против инвестиций государства в Международную космическую станцию (МКС) и ходят видеть Штаты на лидирующих позициях в космической сфере, но при этом в подавляющем большинстве не считают отправку астронавтов на Луну и Марс приоритетными задачами. Данный социологический опрос провёл Исследовательский центр Пью в этом году, сообщает ТАСС.
В целом, 80% американцев поддерживают космическую програму.
Приоритетными исследованиями в космосе обывателями названы наблюдения со спутников за климатическими изменениями (63%), отслеживание астероидов (62%).
Только треть участников опроса считают приоритетной задачей поиск пригодной для жизни человечества планеты, пятая часть — отправку астронавтов на Марс и 13% — отправку астронавтов на Луну.
В опросе, проведённом в разных штатах страны с 27 марта по 9 апреля, участвовали 2541 человек.
Коммерческая компания SpaceX занимается разработкой миссии астронавтов на Марс.
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