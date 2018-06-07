Американцев не прельщает Марс

Граждане США не против инвестиций государства в Международную космическую станцию (МКС) и ходят видеть Штаты на лидирующих позициях в космической сфере, но при этом в подавляющем большинстве не считают отправку астронавтов на Луну и Марс приоритетными задачами. Данный социологический опрос провёл Исследовательский центр Пью в этом году, сообщает ТАСС

В целом, 80% американцев поддерживают космическую програму.

Приоритетными исследованиями в космосе обывателями названы наблюдения со спутников за климатическими изменениями (63%), отслеживание астероидов (62%).

Только треть участников опроса считают приоритетной задачей поиск пригодной для жизни человечества планеты, пятая часть — отправку астронавтов на Марс и 13% — отправку астронавтов на Луну.

В опросе, проведённом в разных штатах страны с 27 марта по 9 апреля, участвовали 2541 человек.