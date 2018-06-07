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На корабле «Союз» установлена камера
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На корабле «Союз» установлена камера 

Вечерняя Москва 36 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Камера нужна, чтобы установить причину нештатных ситуаций на борту.
Ракета «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-09», на борту которого находится экипаж из трех человек, стартовала с космодрома «Байконур» на Международную космическую станцию (МКС).
Так, стало известно, что камеру для наблюдения поставили на корабле «Союз». Камеру нужна, чтобы снимать момент отделения корабля от третьей ступени ракеты‐носителя.
Как передает «Телеканал 360», пристыковка к малому искусственному модулю произойдет в пятницу, 8 июня.
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