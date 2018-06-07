Опрос: американцы не считают приоритетными космическими задачами полеты на Луну и Марс

НЬЮ-ЙОРК , 7 июня. / ТАСС /. Большинство американцев считают полезными инвестиции в создание Международной космической станции (МКС) и выступают за сохранение за США лидирующих позиций в космических исследованиях, но в то же время не считают отправку астронавтов на Луну и Марс первоочередными задачами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Исследовательским центром Пью в марте-апреле нынешнего года и опубликованные в среду на сайте центра.

80% участников опроса считают полезными для США инвестиции в создание МКС, в то время как 19% придерживаются противоположного мнения. 72% участников опроса уверены, что США должны сохранить за собой лидирующие позиции в исследовании космоса, а 27% не считают это задачей первостепенной важности.

На вопрос о том, какие задачи должны быть приоритетными для Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства ( НАСА ), 63% назвали наблюдения со спутников за климатическими изменениями, 62% — отслеживание астероидов, которые могли бы угрожать Земле. В то же время лишь 31% участников опроса считает первостепенной задачей поиск жизни и пригодных для обитания планет во Вселенной, 18% считают приоритетом отправку астронавтов на Марс и 13% — отправку астронавтов на Луну. Около 40% опрошенных считают эти три задачи «важными, но не первостепенными» и от 27 до 44% считают их не слишком важными. Примерно каждый третий опрошенный (32%) считает, что долгосрочные обитаемые колонии на других планетах Солнечной системы появятся через 50 лет, к 2068 году, в то время как 67% сомневаются в этом.

В целом, как следует из результатов опроса, лишь 7% американцев уделяют пристальное внимание новостям, касающимся космических исследований 71% имеют отрывочные сведения о деятельности НАСА и частных космических компаний и 22% не интересуются такой информацией.

В опросе, проходившем с 27 марта по 9 апреля, участвовали 2541 человек.