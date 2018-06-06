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3D-принтер умеет печатать мышцы и сухожилия
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3D-принтер умеет печатать мышцы и сухожилия 

Доктис 29 минут назад
Специально адаптированный 3D-принтер, способный печатать терапевтические биоматериалы, разработала команда ученых из инженерной школы университета Калифорнии в Лос-Анджелесе.
Разработка основана на методе стереолитографии; устройство, созданное на базе обычного 3D-принтера, дополнено микрожидкостным чипом со множеством микроотверстий, каждое из которых печатает разным материалом. Также в гаджет встроено цифровое зеркало, созданное из миллиона микроскопических зеркал, движущихся независимо друг от друга.
Ученые использовали несколько разных типов гидрогеля, которые, проходя сквозь принтер, формируют каркас, имитирующий живую ткань. Микрозеркала отражают свет на рабочую поверхность, и освещенные области образуют форму печатаемого 3D-объекта. Одновременно свет запускает процесс затвердения гидрогеля. По мере того, как 3D-объект печатается, зеркала меняют расположение, формируя каждый новый уровень.
Создатели устройства уже успешно напечатали на принтере сложные 3D-структуры, имитирующие мышечную ткань и соединительные тканей мышц и костей. Также гаджет успешно напечатал контур опухоли с сетью кровеносных сосудов, который может служить биологической моделью для изучения рака. Напечатанные объекты испытали, имплантировав их крысам, и гидрогелевые модели прижились, не будучи отторгнуты организмом.
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