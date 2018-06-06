Ещё
Найден первый предок змей и ящериц, живший 240 миллионов лет назад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найден первый предок змей и ящериц, живший 240 миллионов лет назад 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Ученые обнаружили самое древнее ископаемое, которое считается наиболее ранним из известных предком змей и ящериц. Ископаемое вида Megachirella wachtleri было найдено еще в 2003 году в горном хребте Доломитовых гор в Италии. Правда, на тот момент не было известно, сколько ему лет. Сегодня группа ученых из университета Альберты в Канаде и Бристольского университета в Англии могут сказать, что найденная ящерица жила 240 миллионов лет назад.
Ископаемое примерно на 75 миллионов лет старше ящерицы, которая ранее считалась самой древней. Все это говорит о том, что первые ящерицы появились на земле значительно ранее, чем считалось до открытия. Хоть найденная ящерица и очень маленькая, сегодня ее уже называют самой важной находкой из всех найденных ископаемых ящериц.
Конечно, ученым предстояло выяснить, является ли окаменелость настоящей. Для этого была проведена компьютерная томограмма. Ее голова, запястье и плечо сильно напоминают особенности современных рептилий, и сомнений в том, что был найден самый древний образец ящерицы, не осталось.
Теперь потребуется пересмотреть всю временную шкалу, и это может открыть новые познания о том, как развивались ящерицы в течение многих миллионов лет. Ни один из 9000 современных ящериц и змей не может дать столь ценной информации.
Hi-News.ru: последние новости
Обнаружена еще 121 планета с возможно обитаемыми спутниками Гипотетическая «Девятая планета» может оказаться скоплением мелких объектов На уникальной экзопланете обнаружено изобилие металлов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Патриарх Кирилл забил тревогу734
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей157
Сотни российских банков оказались под угрозой50
Украина избежала наказания, Крым напугал Матвиенко и другие события дня22
В Германии «пришли в ужас» от указаний США25
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
00:42
Миллиарды Захарченко потеряли статус
Криминал Недвижимость
01:23
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Политика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение