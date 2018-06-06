Найден первый предок змей и ящериц, живший 240 миллионов лет назад

Ученые обнаружили самое древнее ископаемое, которое считается наиболее ранним из известных предком змей и ящериц. Ископаемое вида Megachirella wachtleri было найдено еще в 2003 году в горном хребте Доломитовых гор в Италии . Правда, на тот момент не было известно, сколько ему лет. Сегодня группа ученых из университета Альберты в Канаде и Бристольского университета в Англии могут сказать, что найденная ящерица жила 240 миллионов лет назад.

Ископаемое примерно на 75 миллионов лет старше ящерицы, которая ранее считалась самой древней. Все это говорит о том, что первые ящерицы появились на земле значительно ранее, чем считалось до открытия. Хоть найденная ящерица и очень маленькая, сегодня ее уже называют самой важной находкой из всех найденных ископаемых ящериц.

Конечно, ученым предстояло выяснить, является ли окаменелость настоящей. Для этого была проведена компьютерная томограмма. Ее голова, запястье и плечо сильно напоминают особенности современных рептилий, и сомнений в том, что был найден самый древний образец ящерицы, не осталось.

Теперь потребуется пересмотреть всю временную шкалу, и это может открыть новые познания о том, как развивались ящерицы в течение многих миллионов лет. Ни один из 9000 современных ящериц и змей не может дать столь ценной информации.