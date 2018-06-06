Ещё
«Пчелиные соты» из галактик помогут разгадать тайну тёмной энергии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Пчелиные соты» из галактик помогут разгадать тайну тёмной энергии 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
Астрофизики научились использовать наблюдения самых крупномасштабных структур во Вселенной для проверки общей теории относительности (ОТО) и существующей модели тёмной энергии. Соответствующие расчёты приводятся в научной статье, опубликованной в журнале Physical Review D Мартином Саленом (Martin Sahlen) из Уппсальского университета и Джозефом Силком (Joseph Silk) из Университета Джонса Хопкинса.
Напомним, что ОТО — это на сегодняшний день господствующая теория, связывающая воедино пространство, время и гравитацию. Разработанная Эйнштейном ещё в начале XX века, она до сих пор блистательно выдерживает все экспериментальные и наблюдательные проверки.
Её тестируют с помощью искусственных спутников, планет, звёзд, галактик и чёрных дыр. И всюду теория, что называется, держится молодцом. Но до сих пор она не подвергалась достаточно детальной проверке в масштабе самых больших структур во Вселенной.
Речь идёт о «пчелиных сотах», стенки которых собраны из сверхскоплений галактик массой в тысячи триллионов солнц, а пустоты (войды), наоборот, бедны звёздными системами.
Астрономы давно обнаружили эту грандиозную «сетку». Но существующие телескопы не могут изучить её достаточно подробно, чтобы проверить ту или иную теорию гравитации. А между тем именно на больших расстояниях проявляется действие загадочной тёмной энергии, из-за которой пространство расширяется с ускорением.
Инструменты, запуск которых планируется в ближайшем будущем, предоставят нужную информацию. Чтобы подойти к этой светлой минуте во всеоружии, авторы новой работы и произвели свои расчёты. Они выяснили, как должна выглядеть структура из сверхскоплений и войдов согласно текущим космологическим моделям, и каких отклонений от этой картины будет достаточно, чтобы скорректировать их.
"Результаты показывают, что, подсчитывая войды и скопления [галактик] с использованием спутников и телескопов нового поколения, мы можем обнаружить [даже] небольшие, на несколько процентов, отклонения от [предсказаний] теории Эйнштейна. Это в несколько сотен раз улучшит наши знания о том, как гравитация работает на больших расстояниях во Вселенной, и может даже объяснить [природу] тёмной энергии", — делится Сален оптимизмом в пресс-релизе исследования.
Поясним, что под спутниками учёный в данном случае подразумевает орбитальные обсерватории.
Астрономы возлагают надежды на такие проекты как SKA, LSST, Euclid и 4MOST. Инструменты этого класса смогут составить каталоги в миллионы скоплений и войдов, заглядывая в прошлое на десять миллиардов лет назад. И тогда, возможно, загадка тёмной энергии будет разгадана, а модель Эйнштейна продемонстрирует границы своей применимости.
Напомним, что «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали о гипотетических вселенных с другим количеством тёмной энергии и о том, можно ли обойтись вообще без неё, а также рекордно точном измерении скорости расширения Вселенной.
Вести.Ru: последние новости
Массивные звёзды заставляют переписать историю Вселенной "Новое 11 сентября": эксперты прогнозируют разрушительную кибератаку на США Земля могла стать обитаемой почти сразу после рождения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Патриарх Кирилл забил тревогу321
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей123
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих165
Меркель отказалась пускать Россию в G8452
Сердюков получил новую работу99
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
00:42
Миллиарды Захарченко потеряли статус
Криминал Недвижимость
01:23
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Политика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение