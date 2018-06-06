Российские учёные создадут инновационный компьютер

Эксперты из Московского Физтеха работают над созданием уникальной вычислительной машины — учёные создадут звуковой квантовый компьютер, сообщает «Русская планета».

В основе разработки лежит принцип применения обычных акустических волн: специалисты намерены заменить ими существующее микроволновое излучение.

В ходе экспериментов испытателям удалось выяснить, что акустические волны могут взаимодействовать с кубитами, благодаря чему их можно использовать для передачи данных в квантовой вычислительной машине. Отмечается, что новые компьютеры будут обладать сверхкомпактными размерами.

Сейчас учёные создают кубиты из сверхпроводниковых материалов, которые представляют собой атомные аналоги.