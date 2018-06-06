Большая часть космической экономики находится в частных руках, сообщают СМИ

Большая часть космических проектов находится в руках частного бизнеса — 2/3 отрасли коммерциализировано, сообщает «Русская планета».

Издание отмечает, что значительную часть подобных услуг в космический сфере составляют провайдерские услуги. Так, предприниматели занимаются навигацией спутников и осуществляют контроль над всеми видами транспортных услуг, также бизнес работает со спутниковыми каналами связи, занимается картографией и геодезией.

Эти услуги являются главными способами заработка в отрасли. Впрочем, в некоторых странах частные компании сотрудничают с государством на равных в этой индустрии — предприниматели выполняют госзаказы на разработку и запуск искусственных небесных тел и становятся полноценными участниками национальных космических проектов.