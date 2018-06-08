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Москвичи увидят великое противостояние Марса и красную Луну
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Москвичи увидят великое противостояние Марса и красную Луну 

Мослента 23 минуты назад
Фото: Vladnews.ru
В июле москвичи смогут наблюдать на небе полное затмение луны и полномарсие одновременно. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Гости московского планетария смогут увидеть уникальные астрономические явления одновременно 27 июля. В последний раз это происходило в 1830 году.
Полномарсием называется явление, при котором Марс приближается к Земле. В этот раз он будет ближе, чем когда-либо в последние 15 лет. Его поверхность можно будет рассмотреть через телескоп. «В период так называемого великого противостояния Марса планета становится ярче и заметнее на звездном небосклоне. Следующее сближение Марса с Землей ожидается не ранее 15 сентября 2035 года», — пояснили в планетарии.
Кроме того, в этот же день произойдет полное лунное затмение. Оно продлится один час и 44 минуты — на 15 минут дольше, чем обычно. Это затмение станет самым продолжительным за последние 100 лет.
Наблюдения в планетарии будут проходить с 21:30 до 01:00. Для посетителей установят около 10 любительских телескопов. У каждого будет находиться астроном, который поможет рассмотреть марсианские кратеры и затмение Луны. Кроме этого, специалисты расскажут о планетах и звездах Солнечной системы, пояснят значение каждого астрономического события с точки зрения новых научных открытий.
Ранее сообщалось, что Меркурий можно будет наблюдать в бинокль на вечернем небе над европейской частью России с 13 июня до начала августа. Для наблюдения планеты нужен бинокль, открытый горизонт и ясное безоблачное небо.
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