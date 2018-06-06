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Опрос Pew: меньше половины американцев готовы полететь в космос
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Опрос Pew: меньше половины американцев готовы полететь в космос 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новый опрос исследовательского центра Pew показал, что лишь 40% американцев готовы полететь в космос прямо сейчас или даже в будущем, и лишь 18% из них хотят отправить человека на Марс. При этом большинство из них поддерживает НАСА и считает изучение и освоение космоса главным приоритетом для Соединенных Штатов.
В июле этого года НАСА, аэрокосмическому агентству США, исполняется шестьдесят лет. За это время американские инженеры и ученые успели отправить в космос сотни астронавтов и столь же большое число спутников и межпланетных зондов, многие из которых продолжают изучать Марс и другие планеты Солнечной системы на протяжении десятилетий после их запуска.
Центр Pew отпраздновал юбилей НАСА, организовав специальный опрос, в рамках которого его специалисты изучили то, как жители Соединенных Штатов относятся к деятельности агентства, считают ли они важным изучение и освоение космоса и как они относятся к недавним инициативам администрации Дональда Трампа по коммерциализации космоса.
В целом, большинство жителей США считает (72%), что лидерство в космосе продолжает оставаться главным приоритетом для страны, и примерно две трети американцев уверены в том, что эту задачу можно решить только при участии НАСА. Лишь треть респондентов считает, что SpaceX и другие частные космические компании могут освоить космос без участия государства.
При этом, лишь 42% из них готовы полететь в космос, а большинство жителей Америки полагает, что это или слишком дорого, или слишком опасно. Как правило, число таких «скептиков» выше среди людей среднего и пожилого возраста, а также среди представительниц слабого пола.
Что интересно, больше половины американцев считают, что НАСА следует сосредоточиться на двух ключевых задачах — наблюдениях за климатом Земли (63%) и защите от астероидной угрозы (62%). Остальные приоритеты, в том числе полеты на Марс и Луну, изучение далеких планет, астрофизика и создание новых технологий, публика посчитала менее важными.
С другой стороны, большинство жителей США (58%) считает, что полноценное изучение космоса будет невозможным без отправки астронавтов за пределы орбиты Земли, и почти все американцы уверены в том, что постройка МКС и поддержание ее работы на орбите приносит только пользу для Соединенных Штатов.
Все это указывает на то, что роль НАСА в освоении космоса, если власти США будут учитывать мнение публики, не будет падать в последующие годы, как этого опасаются многие противники текущей администрации Белого Дома.
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