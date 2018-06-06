Премию «Глобальная энергия» дали за теплофизику энергосберегающего оборудования и фотоэлектрическую энергетику

Алексеенко, академик РАН , экс-директор Института теплофизики СО РАН, получил премию за исследования и разработки в области теплоэнергетики и систем теплопередачи, повышение ресурсного потенциала человечества. Мартин Грин , профессор Университета Нового Южного Уэльса, Директор Австралийского центра исследований в области перспективной фотоэлектрической энергетики, стал лауреатом за исследования, разработки и образовательную деятельность в области фотоэлектрической энергетики, позволяющей существенно сократить расходы при одновременном повышении выходной мощности и развертыванию фотоэлектрических систем.

«Это было неожиданным, несмотря на то, что я, по-моему, в пятый раз попадаю в шорт-лист. Мне даже уже показалось, что мое время прошло. Я считаю, что это очень престижная премия, я очень это ценю», — сказал Алексеенко корреспонденту «Чердака»

Ученый добавил, что получил премию по совокупности работ в области теплофизики — науки, которая обеспечивает энергетику базисными исследованиями. Работы Алексеенко охватывают такие области, как органическое топливо, возобновляемые источники энергии — от солнечных до геотермальных — а также энергосбережение и накопители энергии.

Алексеенко уверен, что в будущем наиболее перспективными направлениями для научных работ станут повышение эффективности использования органического топлива, дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии — в первую очередь гео— и петротермальных — а также создание более эффективных источников хранения энергии.

Не был уверен в своем успехе и Мартин Грин, с которым «Чердак» связался сразу после пресс-конференции в ТАСС.

— Мы очень гордимся тем, что наша технология, PERC, становится стандартом в отрасли, и прямо пытаемся понять, какая технология позволит нам сделать следующий шаг, — сказал он. По словам ученого, исследовательской группе которого удалось добиться рекордной на сегодня эффективности от солнечных панелей, его цель в ближайшие годы — еще больше повысить эффективность разрабатываемых им энергоисточников. Для этого австралиец с коллегами продолжают экспериментировать с синтетическими материалами на основе кремния.