Ещё
Самарские ученые создадут летательного подводного робота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самарские ученые создадут летательного подводного робота 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Молодые ученые самарского политеха создадут уникального робота, который будет обладать одновременно возможностями беспилотного летательного и надводно-подводного аппаратов.
Аппарат нужен для того, чтобы оперативно мониторить одновременно акваторию и побережье. Для этого ученые придумали, как в единую конструкцию объединить беспилотников различной функциональности.
С помощью такого летающего робота, сочетающего одновременно технические особенности надводных и подводных глайдеров, можно будет решать вопросы гидрологии, гидрографии, гидрофизики. Оригинальная обтекаемая конструкция необитаемого аппарата будет также способствовать качественному и всестороннему анализу данных.
Разработкой самарцы занимаются совместно с коллегами из конструкторского бюро и научно-производственной компании с октября 2017 года. Ученые уже приступили к созданию экспериментального образца авиационного морского полуавтономного аппарата. Аспирант политеха, руководитель проекта Александр Мочалкин дал изобретению название — «Глайдерон».
Российская Газета: последние новости
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-09" вышел на орбиту Доля использования пиратского ПО в России сократилась до 62% Японцы создали робота на основе живой мышечной ткани
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей69
Меркель отказалась пускать Россию в G8398
Украина избежала наказания за сбитый MH17146
Шойгу удивил россиян106
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях140
Видео
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
00:35
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
В мире Статьи
00:52
ДНР уличила Украину в переброске С-300
В мире Армия
00:45
Украина избежала наказания за сбитый MH17
Украина В мире
02:31
Дачников предупредили о заморозках
Общество Погода
03:06
Бензиновый шок: кто виноват в росте цен
Экономика Личный счет
00:25
Пол и потолок обрушились в «Пятерочке»
Происшествия
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение