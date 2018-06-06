Самарские ученые создадут летательного подводного робота

Молодые ученые самарского политеха создадут уникального робота, который будет обладать одновременно возможностями беспилотного летательного и надводно-подводного аппаратов.

Аппарат нужен для того, чтобы оперативно мониторить одновременно акваторию и побережье. Для этого ученые придумали, как в единую конструкцию объединить беспилотников различной функциональности.

С помощью такого летающего робота, сочетающего одновременно технические особенности надводных и подводных глайдеров, можно будет решать вопросы гидрологии, гидрографии, гидрофизики. Оригинальная обтекаемая конструкция необитаемого аппарата будет также способствовать качественному и всестороннему анализу данных.

Разработкой самарцы занимаются совместно с коллегами из конструкторского бюро и научно-производственной компании с октября 2017 года. Ученые уже приступили к созданию экспериментального образца авиационного морского полуавтономного аппарата. Аспирант политеха, руководитель проекта Александр Мочалкин дал изобретению название — «Глайдерон».