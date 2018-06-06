Каким видят мир животные?

В животном царстве большинство видов «видят мир с куда меньшей детальностью, чем мы», отмечает Элинор Кейвс (Eleanor Caves), соавтор новой работы. Разумеется, у ученых нет возможности попросить животных прочитать буквы в оптометрической таблице: вместо этого специалисты изучают анатомию глаз и проводят поведенческие тесты, чтобы определить остроту зрения тех или иных животных.

В этот раз исследователи использовали метод, в котором измеряется параметр «циклы на градус» (cycles per degree) для определения остроты зрения. Затем эту информацию обработали в специальной программе, в которой после этого были созданы изображения, демонстрирующие, насколько четким или размытым видится мир исследуемому животному.

Люди различают ориентировочно 60 циклов на градус — то есть 60 пар черных и белых параллельных линий на один градус угла зрения. При этом, как обнаружили исследователи, у шимпанзе и других приматов — примерно такой же показатель, как и у нас. Некоторые же птицы даже превосходят людей: например, клинохвостый орел способен видеть 140 циклов/градус — такое острое зрение, очевидно, помогает ему замечать на высоте в тысячи метров добычу на земле.

У большинства же других животных зрение гораздо менее острое, чем у людей, как выяснили исследователи. Так, многие рыбы и птицы видят около 30 циклов/градус, а слоны — только 10 циклов/градус. Последний показатель — это уже уровень слепоты для человека, однако у многих животных и насекомых он еще ниже.

Исследование, как отмечается, помогает также лучше понять экологию животных. К примеру, бабочки вряд ли могут различать цветовые паттерны на крыльях друг друга, однако на это способны птицы. То же касается, например, и креветок-чистильщиков: цветовые паттерны их окраса и антенны привлекают рыб, чьими паразитами креветки-чистильщики питаются; при этом сами креветки, как пишут исследователи, не могут различить цветовых паттернов даже на расстоянии двух сантиметров.

В новом исследовании ученые пока рассмотрели лишь способности глаз тех или иных животных. При этом важно отметить, что животные могут на самом деле видеть мир лучше — благодаря обработке изображения в мозге. Этот механизм в новой работе не рассматривался. Хотя, конечно, как отмечает Кейвс, если острота зрения слишком низкая, чтобы детектировать определенную деталь, мозг вряд ли сможет как-либо ее обработать.

Исследование было опубликовано в журнале Trends in Ecology and Evolution​, кратко о нем сообщает портал ScienceAlert.