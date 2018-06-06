Ещё
Глеб Никитин вручит свидетельства на получение грантов президента РФ молодым нижегородским ученым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глеб Никитин вручит свидетельства на получение грантов президента РФ молодым нижегородским ученым 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
7 июня в ННГУ им. Лобачевского глава Нижегородской области Глеб Никитин вручит свидетельства на право получения грантов президента РФмолодым нижегородским ученым. Государственная поддержка оказывается докторам наук, кандидатам наук и ведущим научным школам.
В число лауреатов от Нижегородской области в 2018 году вошли 15 человек. Победителями конкурса стали представители НГТУ им. Алексеева (6 человек), ННГУ им. Лобачевского (4 человека) и Приволжского исследовательского медицинского университета (1 человек). Победители были определены в следующих номинациях: «Физика и астрономия», «Химия», «Новые материалы и химические технологии», «Информационно-телекоммуникационные системы и технологии», «Биология и науки о жизни», «Науки о земле, экологии и рациональном природопользовании», «Медицина», «Технические и инженерные науки».
Напомним, глава региона Глеб Никитин ранее заявил, что «правительство области продолжает оказывать поддержку способных школьников, студентов, молодых ученых и специалистов в виде именных стипендий, грантов в сфере науки, технологий и техники, премии имени Кулибина. Участие в этих конкурсах мотивирует молодых людей на профессиональное развитие, а, следовательно, обогащает региональный рынок труда квалифицированными специалистами».
Нижегородская правда: последние новости
Задания для ЕГЭ будут печатать прямо в экзаменационных аудиториях Суд продлил арест Владимира Шелепова Это просто космос! Стадионы ЧМ-2018 снял спутник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей71
Меркель отказалась пускать Россию в G8402
Украина избежала наказания за сбитый MH17147
Шойгу удивил россиян106
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях140
Видео
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
00:35
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
В мире Статьи
00:52
ДНР уличила Украину в переброске С-300
В мире Армия
00:45
Украина избежала наказания за сбитый MH17
Украина В мире
02:31
Дачников предупредили о заморозках
Общество Погода
03:06
Бензиновый шок: кто виноват в росте цен
Экономика Личный счет
00:25
Пол и потолок обрушились в «Пятерочке»
Происшествия
00:41
Ефремов обозвал россиян «мерзкой подростковой гнидой»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение