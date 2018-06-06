Глеб Никитин вручит свидетельства на получение грантов президента РФ молодым нижегородским ученым

7 июня в ННГУ им. Лобачевского глава Нижегородской области Глеб Никитин вручит свидетельства на право получения грантов президента РФмолодым нижегородским ученым. Государственная поддержка оказывается докторам наук, кандидатам наук и ведущим научным школам.

В число лауреатов от Нижегородской области в 2018 году вошли 15 человек. Победителями конкурса стали представители НГТУ им. Алексеева (6 человек), ННГУ им. Лобачевского (4 человека) и Приволжского исследовательского медицинского университета (1 человек). Победители были определены в следующих номинациях: «Физика и астрономия», «Химия», «Новые материалы и химические технологии», «Информационно-телекоммуникационные системы и технологии», «Биология и науки о жизни», «Науки о земле, экологии и рациональном природопользовании», «Медицина», «Технические и инженерные науки».

Напомним, глава региона Глеб Никитин ранее заявил, что «правительство области продолжает оказывать поддержку способных школьников, студентов, молодых ученых и специалистов в виде именных стипендий, грантов в сфере науки, технологий и техники, премии имени Кулибина. Участие в этих конкурсах мотивирует молодых людей на профессиональное развитие, а, следовательно, обогащает региональный рынок труда квалифицированными специалистами».