Ракета с воронежским двигателем доставила на трёх космонавтов на околоземную орбиту 

На Международной космической станции они проведут полгода. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-09», оснащенная двигателем 11Д55 производства Воронежского механического завода, доставила трёх космонавтов на Международную космическую станцию, сообщили на предприятии. Стыковка станции и корабля произошла в среду, 6 июня. Ракета «Союз-ФГ» стартовала с площадки №1 космодрома Байконур 6 июня, в 14:12. Через 8 минут 48 секунд после пуска транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-09» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя на заданной околоземной орбите и продолжил автономный полет к Международной космической станции под управлением специалистов российского Центра управления полётами. Сближение с МКС и стыковкуа корабля с малым исследовательским модулем «Рассвет» (МИМ1) планируется проводить в автоматическом режиме по двухсуточной схеме. Стыковка корабля со станцией запланирована на 16:07 8 июня.
На борту корабля «Союз МС-09» находятся члены длительной экспедиции МКС-56/57: космонавт РОСКОСМОСА Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серина Ауньён-Чэнселлор и астронавт ESA Александр Герст. Во время длительных экспедиций 56/57 экипажу МКС предстоит выполнить 55 научных экспериментов. В ходе экспедиции запланировано выполнение работ с выходом в открытый космос. Кроме того, экипажу предстоит работа с грузовыми кораблями, обслуживание бортовых систем Международной космической станции, проведение бортовых фото-, видеосъёмок. Планируемая продолжительность полёта — 187 суток. Елена Гончарова