Пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» вышел на орбиту

Российский транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-09», старт которого был произведен в среду с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-ФГ», вышел на орбиту и приступил к автономному полету к международной космической станции.

Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, «штатное отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя „Союз-ФГ“ состоялось в расчетное время». Ракета-носитель стартовала в 14:12 по московскому времени.

Полет пройдет по двухсуточной схеме: стыковка со станцией намечена на 8 июня в 16:07 по московскому времени. Участники экспедиции проведут на МКС 187 суток. В рамках пребывания на МКС они проведут ряд медицинских и орнитологических экспериментов, а также сыграют дружеский матч по футболу в день финала Чемпионата мира.