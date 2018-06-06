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Пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» вышел на орбиту
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Пилотируемый космический корабль «Союз МС-09» вышел на орбиту 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Российский транспортный пилотируемый космический корабль «Союз МС-09», старт которого был произведен в среду с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Союз-ФГ», вышел на орбиту и приступил к автономному полету к международной космической станции.
Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, «штатное отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя „Союз-ФГ“ состоялось в расчетное время». Ракета-носитель стартовала в 14:12 по московскому времени.
Известно, что на борту находятся три члена экипажа — командир корабля, космонавт из РФ Сергей Прокопьев, а также астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Александер Герст из ФРГ и Серена Ауньон из США.
Полет пройдет по двухсуточной схеме: стыковка со станцией намечена на 8 июня в 16:07 по московскому времени. Участники экспедиции проведут на МКС 187 суток. В рамках пребывания на МКС они проведут ряд медицинских и орнитологических экспериментов, а также сыграют дружеский матч по футболу в день финала Чемпионата мира.
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