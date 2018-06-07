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Немецкие ученые научили робота обниматься
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Немецкие ученые научили робота обниматься 

Свободная пресса 32 минуты назад
Фото: N+1
Инженеры из Германии Алексис Блок и Катерина Кюхенбекер провели эксперимент и научили подопытного робота правильным объятьям. А заодно выяснили, какие конкретно объятия нравятся людям. В эксперименте приняли участие 30 добровольцев. Каждому из них пришлось по 12 раз обнять робота по имени Willow Garage PR 2. Объятия были разными — в каждом случае ученые изменяли положение рук робота, добавляли или убирали мягкие детали, продолжительность объятий.
Как сообщает специализирующийся на науке портал «N+1», в результате эксперимента ученым не только удалось научить робота обниматься правильно. Заодно исследователи выяснили, какие именно объятия нравятся самим людям. После всех тестов стало ясно, что мягкие и непродолжительные объятия, которые прекращаются сразу после того, как захочет сам человек, куда комфортней жестких и продолжительных.
Ученые из Германии отмечают, что одна из проблем, которые решает современная наука — сделать так, чтобы люди воспринимали роботов не как неодушевленные предметы. Они уверены, что их эксперименты этому помогут. Ранее они обучали подопытных роботов правильному рукопожатию.
Ранее «СП» писала, что специалисты из Технологического института Джорджии (США) разработали модель робота, который может одевать людей. Применяться он в первую очередь будет в медучреждениях — одевать на пациентов больничные пижамы.
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