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Еврокомиссия предложила выделить €16 млрд на космическую программу ЕС
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Еврокомиссия предложила выделить €16 млрд на космическую программу ЕС 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила выделить €16 млрд из бюджета Европейского союза на 2021-2027 годы для развития космической программы. Об этом в среду сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Отмечается, что программой предусморен рост инвестиций в проекты, «направленные на новые потребности и технологии», а также работа над «автономным доступом Европы в космос».
Согласно тексту документа, €9,7 млрд отведены на программы спутниковой системы навигации Galileo и EGNOS, €5,8 млрд пойдут на программу мониторинга окружающей среды Copernicus. Еще €500 млн предназначены для развития новых компонентов системы безопасности, в частности системы по предотвращению столкновения спутников и отслеживанию опасностей, связанных с солнечной активностью и приближением комет и астероидов.
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