Еврокомиссия предложила выделить €16 млрд на космическую программу ЕС

Отмечается, что программой предусморен рост инвестиций в проекты, «направленные на новые потребности и технологии», а также работа над «автономным доступом Европы в космос».

Согласно тексту документа, €9,7 млрд отведены на программы спутниковой системы навигации Galileo и EGNOS, €5,8 млрд пойдут на программу мониторинга окружающей среды Copernicus. Еще €500 млн предназначены для развития новых компонентов системы безопасности, в частности системы по предотвращению столкновения спутников и отслеживанию опасностей, связанных с солнечной активностью и приближением комет и астероидов.