Гипотетическая «Девятая планета» может оказаться скоплением мелких объектов

На границах Солнечной системы может находиться еще одна незадокументированная планета. По крайней мере такое предположение ходит среди астрономов. На это указывает странное поведение некоторых транснептуновых объектов, которые двигаются не так, как это делает большинство планет системы, а также основная масса астероидов, комет и других объектов. Что-то заставляет эти тела изменять свою траекторию. Но что?

О возможном обнаружении за пределами орбиты Плутона крупного небесного тела ученые сообщили в середине января 2016 года. Гипотетический объект вращается вокруг Солнца по вытянутой траектории (и в наклонной относительно орбиты Земли плоскости) с периодом в 15 тысяч лет, а по своим физико-химическим свойствам напоминает Нептун.

Конечно же, вероятность наличия еще одного объекта размером с планету внутри нашей Солнечной системы не могло не заинтересовать ученых. Согласно мнению последних, девятая планета (нет, речь не о Плутоне) может быть в несколько раз крупнее и плотнее Земли. Но не все согласны с мнение о том, что речь идет именно о планете.

Согласно выводам нового исследования, некоторые особенности поведения части транснептуновых объектов можно было бы объяснить и без наличия таинственной планеты. Доклад, представленный на 232-й ежегодной встрече Американского астрономического общества, не опровергает возможность наличия «Девятой планеты», но в то же время говорит о том, что нехарактерное поведение объектов внутри системы можно было бы объяснить наличием большого числа компактных космических тел, двигающихся группой.

Ранее критики гипотезы «Девятой планеты» утверждали, что никакого массивного тела на границах Солнечной системы нет, а наблюдения необычных орбит некоторых объектов можно объяснить неточностью расчетов или каким-то другим случайным фактором.

Новое исследование напрямую не поддерживает сторонников гипотезы существования «Девятой планеты», но в то же время и не поддерживает ее скептиков. По мнению исследователей Колорадского университета, большинство моделей, использующихся для слежения за тысячами транснептуновых объектов, для сокращения необходимой вычислительной мощности не учитывают массу этих объектов. Другими словами, все эти модели представляют собой упрощенную картину реального положения дел, связанных с этими объектами и их взаимодействия между собой и другими более удаленными объектами. А поскольку на эти объекты не воздействует гравитация Нептуна (потому их и называют транснептуновыми, поскольку они расположены за его орбитой), то благодаря собственной гравитации они могут образовывать скопления.

По мнению ученых, наличие таких скоплений могло бы объяснить некоторые (но не все) астрономические феномены, которые приписываются гипотетической «Девятой планете». Например, эта теория не может объяснить особенность наклона орбит объектов, попавших под влияние. Если бы «Девятая планета» действительно существовала, то эта особенность имела бы объяснение. Однако скопление объектов не будет обладать достаточной гравитацией для того, чтобы так на них повлиять.

Согласно другому предположению, обособленность орбит некоторых транснептуновых объектов можно было бы объяснить столкновением с астероидами, а не гравитационным влиянием гипотетической девятой планеты.