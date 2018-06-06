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В Саратове создают первый в мире робот-экзоскелет нового поколения
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В Саратове создают первый в мире робот-экзоскелет нового поколения 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. и Сибирского государственного медицинского университета (Томск) занимаются созданием роботизированного комплекса на основе экзоскелета.
Как рассказывает руководитель научно-исследовательского центра «Системы искусственного интеллекта и нейротехнологии» Саратовского технического университета, доктор физико-математических наук Александр Храмов, планируется создание специального нейроинтерфейса, контролируемого с помощью мозга, который сможет улавливать сигналы от нагрузки в мышцах человека, а затем формировать их в команды управления для частей экзоскелета.
По словам ученого, в настоящее время существуют только лабораторные образцы подобных устройств.
Каждый из участников проекта решает свою часть задачи: саратовские ученые разрабатывают математическую систему управления, томские медики проводят необходимые медицинские исследования, а созданием самого устройства займется индустриальный партнер проекта — компания «Андроидная техника».
Как сообщил "Российской газете" Александр Храмов, в течение первых трех лет ученые планируют создать первый плечевой сустав экзоскелета. В дальнейшем по отработанной технологии «тиражирование» остальных суставов будет уже не так сложно.
Как подчеркивают разработчики, назначения экзоскелетов — усилить физические возможности человека с помощью внешних устройств. Сфера применения такого оборудования может быть очень большой: от использования на промышленных производствах, когда требуется приложение усилий, превосходящих физические возможности человека, до реабилитационных тренажеров, помогающих людям с ограниченными возможностями.
Например, как отмечает на Инновационном портале Томской области заведующий кафедрой медицинской и биологической кибернетики Сибирского государственного медуниверситета Константин Бразовский, применение экзоскелетов нового поколения позволит проводить сложные, требующие высочайшей точности при манипуляциях медицинские операции.
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