В Саратове создают первый в мире робот-экзоскелет нового поколения

Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. и Сибирского государственного медицинского университета ( Томск ) занимаются созданием роботизированного комплекса на основе экзоскелета.

Как рассказывает руководитель научно-исследовательского центра «Системы искусственного интеллекта и нейротехнологии» Саратовского технического университета, доктор физико-математических наук Александр Храмов, планируется создание специального нейроинтерфейса, контролируемого с помощью мозга, который сможет улавливать сигналы от нагрузки в мышцах человека, а затем формировать их в команды управления для частей экзоскелета.

По словам ученого, в настоящее время существуют только лабораторные образцы подобных устройств.

Каждый из участников проекта решает свою часть задачи: саратовские ученые разрабатывают математическую систему управления, томские медики проводят необходимые медицинские исследования, а созданием самого устройства займется индустриальный партнер проекта — компания «Андроидная техника».

Как сообщил "Российской газете" Александр Храмов, в течение первых трех лет ученые планируют создать первый плечевой сустав экзоскелета. В дальнейшем по отработанной технологии «тиражирование» остальных суставов будет уже не так сложно.

Как подчеркивают разработчики, назначения экзоскелетов — усилить физические возможности человека с помощью внешних устройств. Сфера применения такого оборудования может быть очень большой: от использования на промышленных производствах, когда требуется приложение усилий, превосходящих физические возможности человека, до реабилитационных тренажеров, помогающих людям с ограниченными возможностями.