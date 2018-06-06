Ещё
Замглавы ФМБА: космическая медицина должна опережать другие отрасли в космонавтике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине
Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине

Замглавы ФМБА: космическая медицина должна опережать другие отрасли в космонавтике 

ТАСС 44 минуты назад
БАЙКОНУР /Казахстан/, 6 июня. /ТАСС/. Космическая медицина как отрасль должна развиваться с опережением всех других отраслей в космонавтике, чтобы человек был готов не только к дальним полетам, но и к постоянному присутствию на других планетах. Об этом ТАСС сказал заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вячеслав Рогожников.
"Медики должны опережать инженеров по своим исследованиям. Потому что инженеры могут создать космический корабль, способный долететь до Марса, но человек не сможет перенести этот полет, если не найдут способы защиты от неблагоприятных космических факторов и не создадут не создадут необходимые системы жизнеобеспечения", — сказал он.
Именно поэтому, по словам Рогожникова, космонавтов будущего скоро будут отбирать в том числе на основе генетических показателей, например, по толерантности к радиации. «Мы уже способны это делать по генотипу. К этому надо переходить, потому что если мы как Китай или как Япония, примем решение, что будем делать постоянное поселение на Луне, то неоправданно дорого будет каждый месяц менять космонавтов, которые будут работать на этой станции», — пояснил замглавы ФМБА.
Он также напомнил, что сейчас космонавты исследуют ближний космос — 200-400 км от поверхности Земли. На более дальних расстояниях излучение в десятки раз выше. «Для того, чтобы пойти на Марс, нам необходимо преодолеть этот радиационный пояс, поэтому космонавт должен быть защищен и медикаментами, и иметь индивидуальную толерантность, и техническая защита должна быть. Поэтому мы, конечно, должны эксперименты на опережение делать», — пояснил Рогожников.
Старт пилотируемого корабля «Союз МС-09» запланирован на 6 июня в 14:12 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт") космодрома Байконур. В составе экипажа на МКС отправятся российский космонавт, командир экипажа Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства (ESA) Александер Герст (Германия).
В период долговременной экспедиции МКС-56/57 будет проведено 55 научных исследований и экспериментов, в том числе по исследованию физико-химических процессов и материалов в условиях космоса, космической биологии и биотехнологии, технологиям освоения космического пространства и другие.
ТАСС: последние новости
США намерены сделать из МКС коммерческую космическую лабораторию В МГТУ им. Г.И. Носова откроют прокатный стан, которому нет аналогов в мире СМИ: Китай запустил спутник наблюдения за поверхностью Земли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефремов предложил отдать Крымский мост Украине716
Россия возрождает «проклятье» флота США265
«Остыньте, господа!»: РФ ответила на обвинения Швеции63
«Антонов» ответил на выпуск Ан-124 в России163
Звезда украинского Playboy стала проституткой в Москве135
Видео
00:52
«Уничтожая все живое»: Ответят ли США за смерти в Сирии
В мире
03:55
Меланию Трамп объявили пропавшей без вести
В мире
Основатель парка львов успокоил питомцев тапком
В мире
03:55
Жену Трампа объявили пропавшей без вести
Политика Общество
03:38
СБУ возбудила дело из-за «списка Бабченко»
В мире Украина
02:14
ДНР пригрозила Украине «Чебурашками»
Оружие Армия
01:38
«Ее не заставляли»: мэрия объяснила раздевание на ЕГЭ
Образование Общество
01:00
Росгвардия сняла видеоклип ко Дню рождения Пушкина
Армия
01:12
США обвинили РФ и Китай в желании «сломать» Запад
США Азия
01:21
Белоруссия обвинила Россию в неадекватности
В мире Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение