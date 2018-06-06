Замглавы ФМБА: космическая медицина должна опережать другие отрасли в космонавтике

"Медики должны опережать инженеров по своим исследованиям. Потому что инженеры могут создать космический корабль, способный долететь до Марса, но человек не сможет перенести этот полет, если не найдут способы защиты от неблагоприятных космических факторов и не создадут не создадут необходимые системы жизнеобеспечения", — сказал он.

Именно поэтому, по словам Рогожникова, космонавтов будущего скоро будут отбирать в том числе на основе генетических показателей, например, по толерантности к радиации. «Мы уже способны это делать по генотипу. К этому надо переходить, потому что если мы как Китай или как Япония , примем решение, что будем делать постоянное поселение на Луне, то неоправданно дорого будет каждый месяц менять космонавтов, которые будут работать на этой станции», — пояснил замглавы ФМБА.

Он также напомнил, что сейчас космонавты исследуют ближний космос — 200-400 км от поверхности Земли. На более дальних расстояниях излучение в десятки раз выше. «Для того, чтобы пойти на Марс, нам необходимо преодолеть этот радиационный пояс, поэтому космонавт должен быть защищен и медикаментами, и иметь индивидуальную толерантность, и техническая защита должна быть. Поэтому мы, конечно, должны эксперименты на опережение делать», — пояснил Рогожников.

В период долговременной экспедиции МКС-56/57 будет проведено 55 научных исследований и экспериментов, в том числе по исследованию физико-химических процессов и материалов в условиях космоса, космической биологии и биотехнологии, технологиям освоения космического пространства и другие.