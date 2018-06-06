Ученые стали изучать язык белух во Владивостоке

В Приморском океанариуме база исследования морских млекопитающих стала основной технологической площадкой для серии междисциплинарных научных проектов в области биогидроакустики, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службы научного центра.

По словам ученых, белухи обладают самым широким звуковым спектром среди китообразных, их картина мира во многом состоит из звуковых образов. В Приморском океанариуме будет открытый формат этих исследований, а это предполагает создание нескольких рабочих групп.

По мнению специалистов Инженерной школы ДВФУ, которые сегодня совместно с биологами изучают на БИММе коммуникативно-эмоциональные сигналы белух, инфраструктура базы гарантирует продуктивную работу аппаратуры. Также она позволяет одновременно фиксировать и обрабатывать акустический материал.

Помимо этого океанариум планирует совместные проекты с резидентом «Сколково» в Приморье.