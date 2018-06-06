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Ученые стали изучать язык белух во Владивостоке
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Ученые стали изучать язык белух во Владивостоке 

Primpress 42 минуты назад
Фото: Primpress
В Приморском океанариуме база исследования морских млекопитающих стала основной технологической площадкой для серии междисциплинарных научных проектов в области биогидроакустики, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службы научного центра.
По словам ученых, белухи обладают самым широким звуковым спектром среди китообразных, их картина мира во многом состоит из звуковых образов. В Приморском океанариуме будет открытый формат этих исследований, а это предполагает создание нескольких рабочих групп.
По мнению специалистов Инженерной школы ДВФУ, которые сегодня совместно с биологами изучают на БИММе коммуникативно-эмоциональные сигналы белух, инфраструктура базы гарантирует продуктивную работу аппаратуры. Также она позволяет одновременно фиксировать и обрабатывать акустический материал.
Помимо этого океанариум планирует совместные проекты с резидентом «Сколково» в Приморье.
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