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Зонд New Horizons вышел из спячки и готовится к новой миссии
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Зонд New Horizons вышел из спячки и готовится к новой миссии 

Ридус 42 минуты назад
Фото: Ридус
Наконец-то автоматическая межпланетная станция New Horizons вышла из «зимней спячки» и готовится к новой миссии. Уже в январе 2019 года зонд отправится к объекту 2014 MU69 в поясе Койпера.
После 165 дней отдыха аппарат впервые в истории сблизится с поясом Койпера — областью Солнечной системы, состоящей в основном из малых тел, то есть материала, оставшегося после формирования Солнечной системы.
New Horizons будет пролетать от пояса на расстоянии около 3,5 тысячи километров, и чтобы подготовить аппарат, работа над ним начнется уже в августе.
Напомним, что главная миссия New Horizons заключалась в исследовании Плутона и его спутников. Начало этой миссии было положено 14 июля 2015 года, когда аппарат пролетел над поверхностью Плутона.
New Horizons стал первым аппаратом, исследовавшим Плутон. У зонда получилось собрать много информации, но до Земли она дошла почти через год, из-за медленной скорости передачи данных.
Но именно благодаря этим данным мы и узнали о Плутоне. New Horizons обнаружил на планете горы и криовулканы, изучил его многослойную атмосферу. По полученным данным астрономы сделали вывод, что на планете может быть подповерхностный океан.
На исследовании Плутона миссия New Horizons ненадолго прекратилась. И сейчас аппарат приступает к новому проекту.
Сейчас зонд будет исследовать астероид 2014 MU69, находящийся в поясе Койпера. Сначала мы предполагали, что это единый астероид, но дальнейшие наблюдения показали, что 2014 MU69 может оказаться системой из двух и более объектов, пояснили ученые.
Это и предстоит выяснить New Horizons. После режима гибернации, который позволил сэкономить энергию и сократить износ инструментов, аппарат готовится к первым испытаниям.
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