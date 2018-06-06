Зонд New Horizons вышел из спячки и готовится к новой миссии

Наконец-то автоматическая межпланетная станция New Horizons вышла из «зимней спячки» и готовится к новой миссии. Уже в январе 2019 года зонд отправится к объекту 2014 MU69 в поясе Койпера.

После 165 дней отдыха аппарат впервые в истории сблизится с поясом Койпера — областью Солнечной системы, состоящей в основном из малых тел, то есть материала, оставшегося после формирования Солнечной системы.

New Horizons будет пролетать от пояса на расстоянии около 3,5 тысячи километров, и чтобы подготовить аппарат, работа над ним начнется уже в августе.

Напомним, что главная миссия New Horizons заключалась в исследовании Плутона и его спутников. Начало этой миссии было положено 14 июля 2015 года, когда аппарат пролетел над поверхностью Плутона.

New Horizons стал первым аппаратом, исследовавшим Плутон. У зонда получилось собрать много информации, но до Земли она дошла почти через год, из-за медленной скорости передачи данных.

Но именно благодаря этим данным мы и узнали о Плутоне. New Horizons обнаружил на планете горы и криовулканы, изучил его многослойную атмосферу. По полученным данным астрономы сделали вывод, что на планете может быть подповерхностный океан.

На исследовании Плутона миссия New Horizons ненадолго прекратилась. И сейчас аппарат приступает к новому проекту.

Сейчас зонд будет исследовать астероид 2014 MU69, находящийся в поясе Койпера. Сначала мы предполагали, что это единый астероид, но дальнейшие наблюдения показали, что 2014 MU69 может оказаться системой из двух и более объектов, пояснили ученые.

Это и предстоит выяснить New Horizons. После режима гибернации, который позволил сэкономить энергию и сократить износ инструментов, аппарат готовится к первым испытаниям.