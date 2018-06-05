Ученые приготовились подсчитать дату смерти Вселенной

Физики из европейской организации по ядерным исследованиям, крупнейшей в мире лаборатории физики высоких энергий Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire (ЦЕРН) впервые смогли точно измерить силу взаимодействий между бозоном Хиггса и топ‐кварком, самой тяжелой элементарной частицей, согласно представлениям современной науки. Теперь им предстоит измерить массу топ‐кварка, чтобы точно вычислить срок жизни нашей Вселенной. Выводы ученых опубликованы в Physical Review Letters.

«Бозон Хиггса играет центральную роль в том, почему топ-кварк имеет столь большую массу. Это, конечно же, укладывается в предсказания Стандартной модели, но теперь у нас есть первое экспериментальное доказательство этого факта», — в частности, заявил один из соавторов исследования Карл Якобс.

В рамках экспериментов на Большом адронном коллайдере ученым удалось обнаружить «частицу Бога» — бозон Хиггса, особую частицу, отвечающую за массу всех объектов во Вселенной. Наблюдая за тем, как столкновения протонов в кольце ускорителя одновременно порождали не только «частицы Бога», но и пару из топ-кварка и антикварка, ученые предположили, что им наконец-то удастся узнать неизвестную до сих пор массу топ-кварка.

Согласно выводам исследователей, обнаружение этих частиц свидетельствует, что мы живем во Вселенной, где нет абсолютного вакуума, а есть только «ложный вакуум»: иными словами, «абсолютная пустота» в нашем мире не является абсолютной. Как удалось выяснить физикам, тот самый «абсолютный вакуум» может возникнуть в недрах некоторых черных дыр, если состояние поля Хиггса в них изменится на самое минимальное значение. В результате этого наша вселенная «схлопнется» и перестанет существовать.

Вероятность этого события, считают физики, напрямую зависит от массы топ-кварка. Когда удастся узнать эту величину, можно будет и спрогнозировать «переформатирование» нашей Вселенной.