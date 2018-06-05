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Ученые заявили, что сутки на Земле постоянно удлиняются
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Ученые заявили, что сутки на Земле постоянно удлиняются 

Ридус 29 минут назад
В новом исследовании американские ученые выяснили, что со временем продолжительность суток на Земле увеличивается. Например, полтора миллиарда лет назад день был на шесть часов короче, чем сейчас.
К такому выводу ученые пришли, проанализировав расстояние от Луны до Земли, а также, измерив наклон земной оси.
Луна медленно удаляется от Земли, и наша планета ведет себя как фигурист, который крутится волчком и медленно вытягивает руки, замедляя вращение, — рассказали исследователи.
В ходе исследования ученые рассчитали скорость вращения нашей планеты несколько тысяч миллионов лет назад. Эти данные помогли создать климатическую модель Земли в прошлом.
Известно, что на движение планет влияет множество факторов, особенно гравитационное воздействие Солнца, Луны и планет Солнечной системы, которое меняет угол наклона земной оси.
Также эти факторы влияют и на скорость ее вращения вокруг оси и скорость перемещения по орбите, наклон орбиты и ее геометрию.
Если меняется хоть один из этих факторов, на планете сразу меняется количество солнечного света и тепла. Со временем это отражается и на климате, — написано в научной работе.
По мере того, как Луна удаляется от Земли, сутки становятся длиннее. Еще через несколько миллиардов лет земные сутки станут еще длиннее.
Сейчас американские ученые, используя новые расчеты, пытаются собрать данные о климате нашей планеты в прошлом.
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