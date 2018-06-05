Учёные рассказали, стоит ли спать с роботами

Учёные из Королевского колледжа в британской столице детально изучили последствия половых связей с андроидами. Специалисты пришли к выводу, что преимущества сношений с роботами, приписываемые производителями секс-машин, являются выдумкой, передаёт «Газета».

Исследователи предостерегли людей с проблемами в общении, в частности инвалидов и пенсионеров, в злоупотреблении роботами. По мнению учёных, сексуальные связи с бездушными созданиями некоем образом не могут помочь в налаживании контактов с обычными людьми.

Специалисты отметили, что в последнее время многие одинокие люди обращаются к врачам, в частности к психологам, с вопросами о том, могут ли половые связи с роботами решить их житейские проблемы. «Нет» — ответили учёные.

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Фото: Hi-News