NASA анонсировало марсианскую сенсацию

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) анонсировало на 7 июня пресс‐конференцию, в ходе которой обещает предоставить новые данные, полученные при исследовании Марса. Сообщение об этом размещено на официальном сайте управления, там же состоится и трансляция пресс‐конференции.

«Средствам массовой информации и общественности предлагается задавать свои вопросы по новым научным результатам, полученным NASA по поводу Марса, во время живой дискуссии, которая состоится в 14:00 по восточному стандартному времени в четверг, 7 июня. Мероприятие будет транслироваться в эфир на телеканале NASA и на веб-сайте агентства», — говорится в сообщении. Зрители смогут задавать свои вопросы и в соцсетях, используя хештег #askNASA.

В экспертном сообществе не исключают, что «сенсация» может заключаться в объявлении о найденной на Красной планете жизни. Такое мнение основано на заявлении космического агентства о «новых научных результатах», полученных в ходе исследования Марса.

Ранее ученые заявляли, что нашли место на Марсе, потенциально пригодное для поиска следов жизни, напомнили «Дни.ру». По мнению астробиологов из Эдинбургского университета, это район вблизи обнаруженных на Красной планете высохших озер.

Международная группа астрономов в ближайшие годы будет заниматься разработкой первого в мире универсального языка для общения с инопланетянами. По мнению ученых-лингвистов из проекта SETI, разработанный ими «межгалактический» язык, позволит пришельцам быстрее адаптироваться к среде, если они высадятся на нашей планете.