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МКС превратится в коммерческую лабораторию
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США намерены сделать из МКС коммерческую космическую лабораторию 

ТАСС 55 минут назад
Фото: ТАСС
Власти США ведут переговоры с несколькими крупными компаниями, которые могли бы взять на себя финансирование работы Международной космической станции (МКС) и сделать из нее коммерческую лабораторию. Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн сообщил об этом в интервью, опубликованном во вторник в газете The Washington Post.
"Есть заинтересованные лица, которые могли бы заняться коммерческим управлением Международной космической станцией. Я говорил со многими крупными корпорациями, которые заинтересованы в том, чтобы участвовать в этом [проекте] через консорциум", — заявил Брайденстайн.
Как отмечает газета, в начале 2018 года в США разгорелась дискуссия о будущем МКС после того, как Белый дом сообщил о намерении через семь лет прекратить прямое государственное финансирование орбитального комплекса. Ежегодные расходы NASA на программу МКС, в которой также участвуют космические ведомства России, Японии, Канады и Европейское космическое агентство, составляют от $3 до 4 млрд
Брайденстайн отказался назвать компании, которые проявляют интерес к коммерческому использованию станции. При этом глава NASA сообщил, что существует ряд сложностей для "ведения бизнеса" в космосе. Как отмечает газета, МКС будет нелегко превратить в исключительно коммерческий проект, поскольку он носит международный характер и регулируется соглашениями с другими странами.
В 2014 году NASA приостановило сотрудничество с Россией по многим проектам в связи с событиями на Украине. Однако это решение не коснулось программы МКС и поставок ракетных двигателей РД-180 и РД-181, используемых на американских ракетах.
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