МКС хотят коммерциализировать

Национальное управление США по аэронавтике и исследованиям космического пространства ( NASA ) рассматривает возможность коммерциализации Международной космической станции (МКС), содержание которой в настоящее время обходится в почти $4 млрд в год, заявил глава агентства Джим Брайденстайн.

По словам главы агентства, NASA рассматривает несколько вариантов, которые позволят использовать МКС чаще.

«Некоторые из них могут быть такими, что МКС не существовало бы в его нынешнем виде. Но, возможно, она разделится на несколько разных компонентов. Некоторые из них могут быть отключены», — заявил Брайденстайн.

Ранее в NASA заявили, что производство модулей для возведения окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway обойдётся в $2,7 млрд