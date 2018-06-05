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Найдены следы скрытых землетрясений в Антарктиде
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Найдены следы скрытых землетрясений в Антарктиде 

Мир24 1 час назад
На Антарктиде происходят скрытые землетрясения, о которых ученые ранее не подозревали. Зафиксировать подземные толчки удалось благодаря современной аппаратуре, сообщает Nature Geoscience.
До определенного момента представители научного сообщества считали, что подобные стихийные бедствия обходят этот регион планеты стороной. «Молчание» Антарктиды порождало многочисленные гипотезы — например, что земную кору «прижимает» колоссальная ледяная шапка.
Впервые землетрясение на полюсе удалось зафиксировать в 1982 году, после этого данных для исследований долгое время не поступало.
В 2007 году в восточной части Антарктиды начали устанавливать современные сейсмографы GAMSEIS/AGAP, и уже два года спустя аппаратура зафиксировала 27 подземных толчков за сравнительно короткое время. Однако, по мнению ученых, это не является предвестником глобальной катастрофы.
«В конечном счете, отсутствие записанной сейсмической активности было вызвано не отсутствием событий, а отсутствием инструментов, способных это зафиксировать», — делает вывод Аманда Лог из университета Дрексела (США).
Таким образом, ученые доказали, что Антарктида подвергается землетрясениям так же, как и другие континенты Земли. Большинство из них были связаны с разломами земной коры.
Ученые отмечают, что Антарктида представляет собой одно из наименее изученных мест земного шара, и для получения более детальной информации следует провести дополнительные исследования с использованием современной техники.
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