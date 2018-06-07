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Ученые узнали, что подо льдом Антарктиды регулярно происходят землетрясения
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Ученые узнали, что подо льдом Антарктиды регулярно происходят землетрясения 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Команда ученых из Пенсильвании установила, что подо льдами континента происходят сотни скрытых землетрясений, сообщает Live Science.
Недавно опубликованные результаты противоречат общепринятой теории о том, что массивы льда препятствуют движению земных пластов.
"В конечном счете, недостаток зафиксированной сейсмической активности происходит из-за недостатка инструментов для измерения. На самом деле в Антарктиде происходит такое же количество землетрясений, как и в других местах", — сообщает глава группы Аманда Лауф.
Ученые занимались исследованием вопроса в течение десяти лет и только за 2009 год зарегистрировали в Антарктиде около 27 землетрясений магнитудой от двух до трех баллов.
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