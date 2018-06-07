Ученые узнали, что подо льдом Антарктиды регулярно происходят землетрясения

МОСКВА , 7 июн — РИА Новости . Команда ученых из Пенсильвании установила, что подо льдами континента происходят сотни скрытых землетрясений, сообщает Live Science.

Недавно опубликованные результаты противоречат общепринятой теории о том, что массивы льда препятствуют движению земных пластов.

"В конечном счете, недостаток зафиксированной сейсмической активности происходит из-за недостатка инструментов для измерения. На самом деле в Антарктиде происходит такое же количество землетрясений, как и в других местах", — сообщает глава группы Аманда Лауф.

Ученые занимались исследованием вопроса в течение десяти лет и только за 2009 год зарегистрировали в Антарктиде около 27 землетрясений магнитудой от двух до трех баллов.