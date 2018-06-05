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Найдены «потерянные» землетрясения в Антарктиде
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Найдены «потерянные» землетрясения в Антарктиде 

Индикатор 1 час назад
Фото: Индикатор
Геологи опровергли предположение о сейсмической исключительности Антарктиды — оказалось, что там происходит примерно столько же землетрясений, как и на других континентах. Не соответствующая действительности идея возникла из-за недостатка данных, но новая аппаратура смогла зарегистрировать 27 землетрясений всего за один год. Исследование опубликовано в журнале Nature Geosciences.
Впервые землетрясение в Антарктиде зафиксировали в 1982 году. С тех пор ученым стало известно еще о восьми подобных событиях, что очень мало для региона такого масштаба. Геологи предлагали несколько гипотез, объясняющих подобное сейсмическое «молчание», в частности, связанных с тем, что на распространение колебаний влияет многокилометровый слой льда. В 2007 году начался эксперимент GAMSEIS/AGAP, в рамках которого на территории Восточной Антарктиды было установлено 26 автономных широкополосных сейсмографов, что позволило ученым получить много новой информации.
В новой работе ученые описывают еще 27 землетрясений, обнаруженных в течение 2009 года. Эти данные, таким образом, утроили статистику. «В конечном счете, недостаток сейсмичности не был связан с нехваткой событий, а с отсутствием измерительных инструментов поблизости, — поясняет ведущий автор работы Аманда Лох из Университета Дрексела в США. — Это больше не аномалия».
Результаты ученых, в частности, достаточно малая мощность зафиксированных землетрясений, указывают на то, что Восточная Антарктида представляет собой кратон — древнюю платформу, устойчивую часть континентальной литосферы. Авторы напоминают, что в Антарктиде по сравнению с другими континентами гораздо меньше измерительной аппаратуры, однако, помимо нее ощущается нехватка сейсмических данных из многих других регионов Земли. Например, подобные исследования в океанах дороги и редки, а без таких данных невозможно получить полноценное представление об активности коры на планетарном масштабе.
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