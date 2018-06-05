«Яблоко разочарования»: Apple не показал сенсаций

Мелкие обновления нельзя назвать революционными, а некоторые представленные функции уже давно есть на Android. Впрочем, как говорят эксперты, эта конференция не для покупателей, а для специалистов — возможно, IT-гигант готовит сюпризы к осени

Функция «Не беспокоить» и другие «революционные» новинки Apple. На ежегодной конференции IT-гигант не представил ни одного сенсационного продукта. Слово «разочарование» встречается во многих статьях иностранных изданий. Что случилось с Apple ? И стоит ли вообще беспокоиться?

Горы мелких обновлений и фичеров, но каждый из них едва ли можно назвать революционным — а ведь именно это слово традиционно ассоциируется с презентациями компании. Пример: гостям конференции демонстрируют новую функцию «макбуков» — «темный режим». В прямом смысле просто темная окраска окон и элементов интерфейса. Зал рукоплещет. По спине холодок, как будто ты попал в секту. Или вот: вице-президент Apple Крейг Федериги представляет режим «Не беспокоить».

«Мы много думали об этой проблеме, и сегодня мы представляем всеобъемлющий набор встроенных функций, которые помогут вам не отвлекаться. Начнем с «Не беспокоить». Иногда вы просыпаетесь ночью и видите на телефоне гору уведомлений, так что сразу сна ни в одном глазу. Поэтому мы представляем… «Не беспокоить ночью» — и больше ничто не помешает вам спать».

Функция-то вполне удобная, ничего не скажешь. Или, например, приложение контроля за использованием девайса ребенком — даже при том, что на Android такое можно было установить давным давно, все равно важная для родителей опция. Но разве же это сравнишь с презентацией первого iPhone? Да пусть даже десятого. А тут почти вся конференция посвящена так называемым quality of life improvements — улучшениям качества жизни. С другой стороны, это неплохо. Да и другие бренды тоже в последнее время не могут похвастаться революциями, отмечает блогер Wylsacom Валентин Петухов

«Действительно, что MacOS, что iOS — они дошли до такого состояния, когда сложно внедрять какие-то ну очень интересные фишки, которые были бы чем-то экстраординарным, чтобы удивлять людей. Сейчас и Apple, и Google на своей I/O показывали вещи, которые действительно направлены на улучшение качества жизни. Мне, как старому пользователю «айфонов» и других устройств, очень понравилось ускорение работы. И вот эти маленькие нововведения, такие как группировка уведомлений. Это все, казалось бы, мелочи, но это те вещи, которые мы делаем сотни раз, и они формулируют восприятие устройства. Вот таких мелочей достаточно много».

В сущности, о бедном Тиме Куке замолвили слово довольно многие эксперты. Доработка системы и приближение экосистемы к безупречности — то, чего не хватало последним поколениям «яблочных» устройств. Да и нужно помнить, что Apple обычно устраивает два больших события в год. Конференцию WWDC — для разработчиков, и осеннюю презентацию — для покупателей, где и демонстрируют большинство железных новинок.

«Начнем, наверное, с того, что WWDC 2018, 2017, 2016, неважно, какого года — это, в первую очередь, мероприятие для разработчиков. С чего вдруг эта информация в СМИ муссируется о том, что не представили никаких интересных железок. Тут главный вопрос, а с чего должны были их вообще представить? Это знаете, как, примерно, собирают собрание дома, туда приходят люди и говорят: «А почему нам здесь стриптиз не показали? Ведь, собственно, мы шли потому, что кто-то там сказал, что здесь будет стриптиз!». А обсуждают там, допустим, что шлагбаум собираются поставить».

Так что похихикать по поводу пафоса Apple во время представления темного скина для окон в «макбуках», конечно, можно. Зато, что более важно, в день конференции акции компании впервые в истории поднялись, а не опустились — всего на 1%, но событие знаковое. В общем, хоронить компанию, приближающуюся к капитализации в один триллион долларов, естественно, пока рановато. Следующая проверка пульса — осенью.